Naldy Saldaña le responde a la esposa de César Sánchez y niega relación clandestina: "Esa es difamación"

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de que la cantante Naldy Saldaña denunciara públicamente haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte de César Sánchez durante los ensayos, cuando integraba la agrupación musical La Bella Luz, la esposa del director musical afirmó que ambos mantenían ese tipo de juegos. Frente a estas declaraciones, la cantante rechazó dicha versión y enfatizó que se trata de una difamación.

¿Qué dijo la esposa de César Sánchez sobre el video de Naldy Saldaña?

En declaraciones para el programa de la periodista Magaly Medina, la esposa de César Sánchez, Mary Meza mencionó que Naldy Saldaña mantenía un vínculo en el que estaban permitidos este tipo de interacciones.

Según detalló la esposa del exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez le habría contado que no se trataba de una relación de pareja, pero sí de "juegos" e intimidad.

"Él me dice, relación como pareja no, pero si de ese tipo de juegos o agarres de la señorita con él, intimidad el me dice que sí, una sola vez, todo eso el me ha confesado recién. Es delictivo siempre y cuando no haya sido con consentimiento ni una situación que se haya dado reiteradamente", expresó Mary Meza, la esposa de director musical César Sánchez.

Respuesta de Naldy Saldaña ante declaraciones de la esposa de César Sánchez

La excantante de La Bella Luz calificó como muy lamentable y triste lo ocurrido. Asimismo, señaló que sus abogados ya fueron informados sobre el caso y se encuentran tomando las acciones legales correspondientes, al considerar que se trata de una difamación.

"Es muy lamentable, muy triste, me da mucha tristeza ver a la señora realmente y lo único es que mis abogados ya están al tanto de todo y ya se están encargando porque esa es difamación directa a nivel nacional, van a estar tomando cartas en el asunto, algo bastante grave", afirmó la excantante de La Bella Luz.

En ese sentido, afirmó que su equipo legal adoptará las medidas necesarias, ya que considera que se trata de un hecho de suma gravedad que la afecta, luego de haber presentado su denuncia pública por tocamientos indebidos contra el exdirector.

Finalmente, con esta respuesta, Naldy Saldaña deja en claro que no mantuvo una relación con Cesar Sánchez y enfatiza que tomará acciones legales en contra de la esposa del director musical por afirmar hechos que no son reales y se tratarían de una difamación a nivel nacional.