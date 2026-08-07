Cancillería confirma restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y México

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este viernes 7 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que, Perú y México han acordado por mutuo acuerdo el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas mediante un comunicado conjunto.

Comunicado informa el restablecimiento de relaciones diplomáticas

Luego de una serie conversaciones, el gobierno de Perú y de México anunciaron este 7 de agosto el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, poniendo fin al distanciamiento que marcó la relación bilateral en los últimos años.

Por medio de una comunicación oficial, la decisión fue oficializada de manera conjunta y la Cancillería lo emitió. Asimismo, ambas naciones destacaron los históricos vínculos de amistad, cooperación y hermandad que las unen, así como la voluntad de retomar el diálogo diplomático.

Según el documento, los ambos gobiernos acordaron reanudar oficialmente sus relaciones diplomáticas, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de los lazos bilaterales y la cooperación.

"Los gobiernos de la República del Perú y de los Estados Unidos Mexicanos, considerando los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen al Perú y a México, acordaron, en la fecha, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados", señala el comunicado conjunto.

Asimismo, ambos países remarcaron que este nuevo acercamiento estará basado en el respeto al derecho internacional y a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, aspectos considerados fundamentales para el desarrollo de una relación diplomática estable.

"Los gobiernos de la República del Perú y de los Estados Unidos Mexicanos reafirman su respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas", añade el documento difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Cuándo se rompieron las relaciones diplomáticas entre Perú y México?

De manera oficial, el Perú rompió relaciones diplomáticas con México el pasado 3 de noviembre de 2025, esta situación ocurrió debido al asilo político otorgado a la expremier Betssy Chávez en la embajada mexicana en Lima. No obstante, tras una serie de conversaciones, ambos países involucrados acaban de restablecer sus vínculos desde hoy, 7 de agosto.

Finalmente, con este comunicado conjunto, se espera conocer los siguientes pasos que se implementarán tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México, ya que este anuncio marca el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral, por lo que será importante observar las medidas concretas que ambos gobiernos adopten para reactivar los mecanismos de diálogo y cooperación que habían quedado suspendidos desde el 2025.