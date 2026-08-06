Lima 2027: Presidenta Fujimori dio inicio al conteo regresivo para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú vivió este 6 de agosto un momento simbólico en la Plaza Mayor de Lima, donde la presidenta Keiko Fujimori encabezó la ceremonia "One Year To Go" que dio inicio al conteo regresivo hacia los XX Juegos Panamericanos y VIII Juegos Parapanamericanos Lima 2027. Ante miles de asistentes, la mandataria presionó el botón que activó el reloj oficial, marcando un año exacto para la inauguración de la cita continental.

El discurso presidencial

Previo al acto central, Fujimori pronunció un discurso en el que resaltó la responsabilidad y el orgullo de ser anfitriones de un evento de tal magnitud, destacando además la importancia de la disciplina y la resiliencia en el deporte.

"Sueño con un país de campeones, con niño, jóvenes, hombres y mujeres que persigan sus sueños y los alcancen, por eso es especialmente significativa la presencia de destacados deportistas, campeones que conocen del esfuerzo, disciplina, resiliencia y coraje que se necesita para competir. ", señaló,

La presidenta también subrayó la presencia de figuras internacionales como Simone Biles, a quien agradeció en inglés: "Thank you so much Simone, for being here in Perú".

Fujimori enfatizó que Lima 2027 no será únicamente un encuentro deportivo, sino una oportunidad para mostrar al continente la capacidad del Perú de organizar con excelencia y proyectar un país que mira al futuro con confianza y vocación de liderazgo. "Haremos realidad el lema 'Juntos brillamos más'", concluyó antes de dar inicio al conteo regresivo.

¡Oficialmente a comenzado la cuenta regresiva hacia Lima 2027! 😍🇵🇪 pic.twitter.com/WR2TEwUzUN — Panam Sports (@PanamSports) August 7, 2026

La llegada de Simone Biles

Uno de los momentos más curiosos de la jornada fue la llegada de la gimnasta estadounidense Simone Biles al estrado en una mototaxi decorada con motivos de Lima 2027, conducida por el presidente de Panam Sports, Neven Ilic. La escena arrancó aplausos y sonrisas entre el público, mostrando un símbolo de la cultura urbana limeña.

Ya en el escenario, Biles agradeció la hospitalidad peruana y expresó su emoción por participar en la ceremonia, reforzando el carácter internacional y festivo del evento.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | La medallista olímpica Simone Biles llegó en mototaxi a la ceremonia del inicio de la cuenta regresiva para los juegos panamericanos 2027



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Mensaje del alcalde de Lima

El alcalde Renzo Reggiardo no pudo asistir presencialmente, pero envió un mensaje en video institucional en el que recordó la importancia de los Juegos para la ciudad. Subrayó que Lima 2027 será clave para muchas clasificaciones rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, y destacó el impacto que tendrá en la infraestructura y en la proyección internacional de la capital.

La ceremonia "One Year To Go" marcó el inicio de una etapa decisiva para Lima 2027. Con el compromiso presidencial, la presencia de Simone Biles y el respaldo de Panam Sports, el Perú se prepara para recibir a más de 7,000 atletas de 41 países. El reloj ya está en marcha y la expectativa es esta competencia continental se conviertan en una celebración de deporte, cultura y unidad.