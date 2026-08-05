Presidenta Keiko Fujimori se reúne con canciller Carlos Espá para coordinar acciones ante la próxima visita del papa León XIV

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras confirmarse las fechas en las que llegará el papa León XIV al Perú, las autoridades del país como la presidenta Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá, se han reunido para tomar acción y organizar todos los aspectos relacionados con el recibimiento del sumo pontífice.

Reunión para tomar acuerdos por la llegada del papa León XIV

La presidenta Keiko Fujimori se reúne con el canciller Carlos Espá para coordinar acciones de cara a la próxima visita del papa León XIV al Perú.

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