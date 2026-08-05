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Tras confirmación de fechas

Presidenta Keiko Fujimori se reúne con canciller Carlos Espá para coordinar acciones ante la próxima visita del papa León XIV

Luego de confirmarse la fecha de llegada y la cantidad de días que estará el papa León XIV en el Perú, la presidenta Keiko Fujimori se reúne con el canciller Carlos Espá para coordinar aspectos de su recibimiento.

Keiko Fujimori se reúne con Carlos Espá antevisita del papa León XIV
Keiko Fujimori se reúne con Carlos Espá antevisita del papa León XIV (Composición Exitosa)

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 05/08/2026

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Tras confirmarse las fechas en las que llegará el papa León XIV al Perú, las autoridades del país como la presidenta Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá, se han reunido para tomar acción y organizar todos los aspectos relacionados con el recibimiento del sumo pontífice.

Reunión para tomar acuerdos por la llegada del papa León XIV 

La presidenta Keiko Fujimori se reúne con el canciller Carlos Espá para coordinar acciones de cara a la próxima visita del papa León XIV al Perú.

 

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