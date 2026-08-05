Indira Huilca propone que las sesiones del Congreso sean obligatoriamente presenciales

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presencialidad en las sesiones del Congreso volvió al centro del debate luego de que la diputada Indira Huilca presentara el primer proyecto de resolución legislativa de la nueva Cámara de Diputados. La propuesta busca que el trabajo parlamentario se realice de forma presencial y que la virtualidad quede reservada únicamente para situaciones excepcionales previstas en el reglamento.

Proyecto busca priorizar la asistencia presencial

La iniciativa presentada por Indira Huilca propone modificar el artículo 26 del Reglamente de la Cámara de Diputados para establecer que las sesiones del Pleno, la Comisión Permanente, las comisiones ordinarias, especiales e investigadoras, así cómo otros órganos parlamentarios, se desarrollen de manera presencial como regla general dentro del nuevo Congreso bicameral.

El proyecto precisa que la participación virtual solo será permitida cuando exista una licencia por viaje oficial o una licencia por motivos de salud, siempre que ambas situaciones estén debidamente acreditadas y autorizadas conforme a las disposiciones establecidas en el reglamento del Parlamento.

La primera propuesta legislativa de la Cámara de Diputados fue presentada por la Diputada Indira Huilca.⁰⁰



Con el Nro 001-2026-2031-CD quedó registrado en el sistema oficial el primer proyecto de ley presentado en el nuevo congreso bicameral.⁰⁰



Se trata de la PROPOSICIÓN DE... pic.twitter.com/Y0ffwutQAJ — Indira Huilca (@IndiraHuilca) August 4, 2026

La iniciativa corresponde al Proyecto de Resolución Legislativa N.° 00001-2026-2031-CD, convirtiéndose en la primera propuesta presentada ante la nueva Cámara de Diputados desde el inicio del actual periodo parlamentario. Con ello, se busca fijar reglas claras sobre la forma en que deberán desarrollarse las actividades legislativas.

El documento también plantea adecuar las normas internas al funcionamiento del Congreso bicameral, dejando establecido que la presencialidad será la modalidad ordinaria para el desarrollo de las sesiones. De esa manera, la participación remota quedaría limitada únicamente a las excepciones expresamente contempladas en la normativa.

El trabajo de senadores y diputados debe ser 100% presencial.



Con la propuesta legislativa que he presentado, se busca establecer la asistencia presencial como obligatoria, mediante un ajuste al reglamento vigente para las cámaras. pic.twitter.com/dTupHcPUGl — Indira Huilca (@IndiraHuilca) August 5, 2026

La modalidad virtual quedaría restringida a casos excepcionales

De acuerdo con la propuesta, las nuevas reglas alcanzarían a las sesiones del Pleno, la Comisión Permanente, las distintas comisiones legislativas y los demás órganos de trabajo de la Cámara de Diputados, por lo que la mayor parte de las actividades parlamentarias se realizarían con asistencia física de los legisladores.

La iniciativa señala que el uso de herramientas virtuales no desaparecería por completo, pero sí quedaría restringido a circunstancias específicas. Entre ellas figuran los viajes oficiales previamente autorizados y los problemas de salud que impidan la presencia del legislador, siempre que exista la documentación correspondiente.

La presentación de esta iniciativa coincide con el inicio de funciones del Congreso bicameral, etapa en la que también se vienen adecuando diversas normas internas para el funcionamiento de las cámaras. Entre esos cambios figura la regulación de la asistencia de los parlamentarios a las sesiones oficiales y el desarrollo de sus actividades legislativa.