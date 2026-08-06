Comisión de Ética: ¿Cuál es el primer tema que deberán abordar tras su instalación?

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Ética del Congreso tendrá este viernes 7 de agosto su sesión de instalación oficial, en la que se elegirá a la Mesa Directiva para el periodo 2026-2027. La cita está programada a las 9:00 a.m. en la sala Martha Hildebrandt Treviño, y marcará el inicio de un nuevo capítulo en la fiscalización parlamentaria.

Primer tema en agenda

Una vez instalada la comisión y elegida su Mesa Directiva, el primer caso que se revisará será la denuncia contra el diputado Julián Pérez Mallqui, acusado de agresión a su expareja.

La denuncia fue presentada por el diputado Christian Aranda, quien solicitó la suspensión de Pérez por 120 días sin goce de beneficios. El caso ya es investigado por la Fiscalía Suprema de Familia y será evaluado por la Comisión de Ética, dado que se trata de un presunto delito común que no está cubierto por la inmunidad parlamentaria.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El diputado de Renovación Popular, Christian Aranda, denunció a su colega Julián Pérez Mallqui ante la Comisión de Ética del Congreso tras la denuncia en su contra por una presunta agresión a su expareja. El legislador pidió que sea suspendido por 120... pic.twitter.com/GaFG4X1VHk — Exitosa Noticias (@exitosape) August 4, 2026

¿Cómo queda conformada la comisión tras la salida de Tito Rojas?

La comisión quedó integrada por seis parlamentarios, luego de que César Tito Rojas fuera retirado de la lista inicial de miembros. En su lugar, la bancada de Juntos por el Perú nominó a Jessica Pérez Quispe, quien fue ratificada por el pleno.

El grupo lo completan Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular), Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular), Heber López Letona (Partido Cívico Obras) y Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación).

La controversia por la nominación de Rojas, vinculado en el pasado al Movadef, generó críticas sobre la idoneidad de los representantes en un órgano encargado de evaluar la conducta ética de los legisladores.

El vocero de su bancada, Ernesto Zunini, aseguró luego que la salida se dio por voluntad propia: "Él no pidió, se le propuso en la asamblea, pero desistió". Con ello, se buscó cerrar el debate y dar paso a una nueva representación.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | El diputado y vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, señaló que fue el mismo Tito Rojas quien durante una reunión de la bancada desistió de integrar la Comisión de Ética del Congreso. Agregó que Azucena Isla fue propuesta de forma... pic.twitter.com/MchXxSc8VE — Exitosa Noticias (@exitosape) August 6, 2026

La instalación de la Comisión de Ética llega en un momento de alta expectativa ciudadana. La elección de su Mesa Directiva definirá el rumbo de un grupo que deberá actuar con firmeza y transparencia desde el primer día.

El antecedente de la salida de Tito Rojas y la versión de su bancada sobre una decisión voluntaria marcan el inicio de esta nueva etapa, que se estrenará con un caso sensible: la denuncia contra Julián Pérez Mallqui. El reto será demostrar que la comisión puede recuperar la credibilidad institucional y garantizar que la ética parlamentaria no quede en segundo plano.