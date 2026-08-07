Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este viernes 7 de agosto?

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocer el precio del dólar hoy en Perú te permite tomar mejores decisiones al comprar, vender, ahorrar, viajar o realizar pagos en moneda extranjera. Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio en el mercado paralelo este viernes 7 de agosto.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Los empresarios, inversionistas y la ciudadanía en general está pendiente de la información relacionada al comportamiento de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano en medio de la coyuntura política local e internacional que atraviesa el país en los últimos días.

Pues bien, este 7 de agosto, se dio a conocer el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Perú, además de que el Gobierno peruano decidió otorgar las garantías y el salvoconducto a la expremier Betssy Chávez. En medio de esa situación, el precio del dólar se convierte hoy en un dato de interés para quienes realizan operaciones en moneda extranjera.

Para entender el comportamiento de la divisa en un entorno fluctuante por diversos factores, no solo políticos, sino también por la ley de oferta y demanda, puedes revisar el portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), así como la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Así cotiza el tipo de cambio dólar paralelo hoy

Identificar a tiempo cuál es el precio del dólar en Perú permite a ciudadanos, comerciantes e inversionistas tomar decisiones con mayor información y comparar las cotizaciones ofrecidas por bancos, casas de cambio y otras plataformas autorizadas. Por ello, también es importante saber cuál es el valor de la divisa en el mercado paralelo este viernes, además del mercado oficial.

Así que para cuidar mejor tu poder adquisitivo, se aconseja conocer también cuál es el precio del dólar Ocoña o "dólar de la calle", es decir, el tipo de cambio informal. De acuerdo al cuantoestaeldolar.pe, el precio de la divisa en la apertura de la jornada de este viernes 7 de agosto es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,375 | Venta S/3,400.

Cotización del dólar paralelo o en casas de cambio.

¿Por qué varía el precio del dólar en Perú?

El tipo de cambio interbancario del dólar cerró el miércoles 5 de agosto, a la 1:30 p.m., con un valor de S/3,388 (con una apertura de S/3,3900), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Así cerró el dólar el 4 y 5 de agosto, según el BCRP.

Finalmente, recuerda que la cotización puede presentar variaciones durante la jornada dependiendo de factores internos y externos que influyen en el mercado cambiario:

La oferta y la demanda.

Las políticas económicas de la Reserva Federal (Fed) y las tasas de interés de EE. UU.

Los acontecimientos geopolíticos y económicos internacionales.

Las decisiones del BCRP y las tasas de interés.

Incertidumbre política local.

El precio del dólar en Perú es uno de los indicadores económicos que más atención genera entre ciudadanos, empresas e inversionistas, por ello, es importante identificar cuál es la cotización del tipo de cambio este viernes 7 de agosto para tomar mejores decisiones financieras.