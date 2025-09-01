Betssy Chávez es trasladada de emergencia tras complicaciones por su huelga de hambre, según su abogado

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Betssy Chávez parece atravesar por un complicado estado de salud. Ello, luego que su abogado diera a conocer que fue trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora tras presentar complicaciones a causa de la huelga de hambre seca que viene acatando.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Raúl Noblecilla, defensor legal de la expremier, dio a conocer esta situación y señaló a quienes podrían ser responsables de esta situación. El letrado no dudo en acusar al gobierno de Dina Boluarte por el futuro inmediato de su clienta.

"En estos momentos Betssy Chávez es trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora. Su huelga de hambre continúa y hacemos responsable a la dictadura de Dina Boluarte y a todos los traidores y enemigos del pueblo por lo que le pasa y pueda pasarle. Betssy vivirá y todos juntos construiremos la gran unidad que recuperará el rumbo democrático y pondrá fin a esta despreciable momento. Justicia y Libertad al presidente Pedro Castillo y a Betssy Chávez!",

