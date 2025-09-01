RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Betssy Chávez es trasladada de emergencia tras complicaciones por su huelga de hambre, según su abogado

El abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, indicó que su defendida ha sido llevada a este nosocomio debido a su complicado estado de salud. Letrado culpa al Ejecutivo por lo que pudiera pasar con la expremier.

Betssy Chávez fue llevada de emergencia al hospital María Auxiliadora
Betssy Chávez fue llevada de emergencia al hospital María Auxiliadora (Foto: Difusión)

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 01/09/2025

Betssy Chávez parece atravesar por un complicado estado de salud. Ello, luego que su abogado diera a conocer que fue trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora tras presentar complicaciones a causa de la huelga de hambre seca que viene acatando.

Betssy Chávez fue llevada de emergencia 

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Raúl Noblecilla, defensor legal de la expremier, dio a conocer esta situación y señaló a quienes podrían ser responsables de esta situación. El letrado no dudo en acusar al gobierno de Dina Boluarte por el futuro inmediato de su clienta.

"En estos momentos Betssy Chávez es trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora. Su huelga de hambre continúa y hacemos responsable a la dictadura de Dina Boluarte y a todos los traidores y enemigos del pueblo por lo que le pasa y pueda pasarle. Betssy vivirá y todos juntos construiremos la gran unidad que recuperará el rumbo democrático y pondrá fin a esta despreciable momento. Justicia y Libertad al presidente Pedro Castillo y a Betssy Chávez!",

Noticia en desarrollo...

