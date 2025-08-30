RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Judiciales
Informe oficial

CNDDHH asegura que Betssy Chávez recibe atención médica diaria y ocupa una celda especial: "Tiene televisor y agua caliente"

Tras una visita, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) confirmó que Betssy Chávez ocupa una celda especial con televisión y agua caliente en el penal de mujeres anexo de Chorrillos.

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 30/08/2025

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) verificó las condiciones de Betssy Chávez en el penal de mujeres anexo de Chorrillos y constató que la expremier cuenta con atención médica y ocupa una celda especial, que cuenta con un televisor y un calentador de agua.

Expremier recibe atención médica y cuenta con celda especial

Tras su visita realizada el 26 de agosto, al penal de mujeres de Chorrillos, la CNDDHH verificó la situación de la expremier del gobierno de Pedro Castillo, Betsy Chávez, quien se encuentra recluida en dicho establecimiento y que en el momento de la revisión se encontraba conversando con su abogado.

La delegación constató las condiciones de reclusión y la atención médica que recibe la exministra, además de recoger testimonios de internas y delegadas luego de la denuncia realizada por Betssy Chávez, quien cumple huelga de hambre seca como modo de protesta a una serie de presuntos abusos que sufre en el interior del centro penitenciario.

En el informe compartido en su cuenta de X, la institución señaló que extitular de la PCM, ocupa un ambiente en el pabellón 1, segundo piso, dentro de un área conocida como "cabinas". Allí comparte espacio con otra interna y dispone de mejores condiciones que una celda común, entre ellas un televisor y un calentador de agua. Pero eso no sería todo, ya que detalla que el pabellón incluye acceso a patio común, teléfonos públicos y una pequeña biblioteca.

