Betssy Chávez reaparece en juicio oral y acusa al gobierno de hostigamiento: "Tengo al INPE encima mío"

La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, reapareció en juicio oral que afronta por el caso 'Golpe de Estado', tras continuar con la huelga de hambre seca por denuncias contra el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Betssy Chávez acusa al gobierno de hostigamiento

La expremier del gobierno del expresidente Pedro Castillo, señaló durante una nueva fecha de juicio oral por el caso 'Golpe de Estado', que el hostigamiento por parte del personal penitenciario "es constante" y que la situación ha incrementado tras las disposiciones de la sala penal que lleva su caso.

"Yo tengo al INPE encima mío. Hoy día, en mi sexto día de huelga de hambre, todo lo que se ha dispuesto en esta sala ha tenido, lamentablemente, mayor hostilización en mi contra. Yo estoy segura que esta situación va a culminar cuando se vaya Dina Boluarte, el tema de hostilización conmigo es constante", señaló.

Chávez reafirmó su postura ante la huelga de hambre e indicó que el objetivo del INPE es quebrar la huelga por una denuncia que hizó durante las audiencias pasadas.

"Siento que lo que el INPE busca es quebrar una huelga de hambre seca por una denuncia que hice en este espacio y lejos de poder resolver mi situación, lo que hace es agravarla. Quiero que se tenga en consideración que los temas de tortura psicológica y la tortura de la que vengo siendo víctima, aún no tiene ningún tipo de respuesta por parte del Estado peruano", aseveró.

Chávez y su actual estado de salud

Durante esta nueva audiencia, se observó también a Pedro Castillo, quien al ser uso de la palabra, pidió a Chávez "deponer" la huelga de hambre seca que dispone desde hace días y que podría tener graves efectos en su salud. Chávez respondió sobre el tema indicando que no es una persona que rechace la vida: "amo mi salud y amo la integridad"

Además, la exministra ha recibido ya la visita de médico legista de la fiscalía y que ha sido diagnosticada como hemorragia gástrica. Sin embargo, continua yendo a las audiencias programadas por no huir de la defensa.

"El día de ayer en la noche el médico legista de la fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos me indicaron que tengo por descarte una hemorragia gástrica así todo yo estoy aquí porque yo jamás he huído de estar presente en la defensa conjunta".

