Carlos Zevallos: "Los 130 congresistas hemos puesto a José Jerí y estamos asumiendo la responsabilidad en los hombros"

Desde que asumió la presidencia de la República, José Jerí ha recibido una ola de criticas e incluso un sector importante de la opinión pública exigió su salida al considerar que no está capacitado de llevar las riendas del país.

Para dialogar sobre la gestión del integrante de Somos Perú, Exitosa conversó con los congresistas Carlos Zevallos y Edwin Martínez. Durante esta charla, los parlamentarios se refirieron a los detalles de como se dio la designación de Jerí Oré en el cargo político más importante del país.

Incluso, Zevallos indicó que la presencia de José Jerí en Palacio de Gobierno es completa responsabilidad de los congresistas quienes cargan con la responsabilidad de haberlo elegido. En esa línea, expresó que si esta decisión sale mal la gente se volcará nuevamente a las calles para hacer sentir su voz de protesta.

"Los 130 congresistas hemos puesto a José Jerí, así no lo queramos ya que una parte votó a favor y otra no, pero somos los 130 congresistas que estamos asumiendo la responsabilidad en los hombros. El Congreso en este momento está en el Ejecutivo y Legislativo. Hoy estamos en el ojo de la tormenta y si sale mal van a tener más ganar de marchar contra el Congreso", indicó.

El gabinete es más de lo mismo

Respecto al voto de confianza que el gabinete de Ernesto Álvarez solicitará este miércoles 22 de octubre, Carlos Zevallos aseguró que ya se cuenta con los votos necesarios para ello ya que un importante número de congresistas respalda el actual gobierno.

"En este momento, según la última votación, son 60 votos a favor y 20 a favor de la censura y creo que ya no hay más que decir ya que hay un número que está apoyando la gestión de José Jerí y habrá los votos para lo que es la cuestión de confianza, pero hay que escuchar a los ministros y lo más importante es que nos traen, sobre todo el ministro del Interior", añadió.

Eso sí, el integrante del Bloque Democrático Popular señaló que espera escuchar propuestas concisas y viables por parte de los ministros, especialmente en la cartera del Interior.

"Vamos a ver si los planes que están dando son viables. No vaya ser que nos traigan como Santiváñez que quiere construir un penal en El Frontón cuando se va ir al mes siguiente. Hemos visto más de lo mismo, no tenemos ministros con conocimiento en el cargo", puntualizó.

De esta manera, Carlos Zevallos aseguró que los 130 congresistas pusieron a José Jerí como presidente de la República y actualmente cargan con esta responsabilidad.