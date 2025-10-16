Bancada Socialista no otorgará el voto de confianza al gabinete de José Jerí: "Estamos pidiendo la censura"

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el congresista de la Bancada Socialista, Jaime Quito Sarmiento, confirmó que no brindará el voto de confianza al primer Gabinete Ministerial del presidente José Jerí Oré.

Dicha afirmación la hizo tras confirmarse el fallecimiento de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, quien en medio de la jornada de protestas contra la clase política recibió un disparo en las inmediaciones de la plaza Francia - Centro de Lima, confirmándose su deceso en el Hospital Loayza.

También va por la censura de la Mesa Directiva

Al ser consultado sobre cuál es su postura sobre el futuro del gabinete que preside Ernesto Álvarez Miranda, el legislador indicó que no respaldarán su continuidad cuando les toquen presentarse ante la representación nacional.

"De ninguna manera, no vamos a dar el voto de confianza porque estamos pidiendo la censura, más bien que se vaya Jerí (...) no, estamos así de claros, es ¡fuera Jerí! es clarísimo y si estamos pidiendo ello, mucho menos vamos a aceptar a sus ministros ", mencionó el parlamentario en "Exitosa Perú".

El legislador indicó que está impulsando una moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso, para de esta manera, proceder a retirar del cargo a José Jerí del Poder Ejecutivo. Aseveró que, el jefe de Estado y la Mesa Directiva "no brindan nada a la población".

Fiscalía abre investigación por deceso en el Centro de Lima

El Ministerio Público informó esta mañana que realizan las diligencias urgentes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, durante las protestas sociales realizadas el 15 de octubre.

En ese sentido, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, encargada del caso, dispuso el levantamiento del cadáver en el Hospital Arzobispo Loayza, la recolección de evidencias audiovisuales y balística en el área donde ocurrió el hecho en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía realiza diligencias urgentes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Eduardo Ruiz (32), quien recibió un disparo por arma de fuego en las inmediaciones de la plaza Francia, ubicada en el Cercado de Lima, durante las protestas sociales... pic.twitter.com/xVrDUET4zu — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 16, 2025

Frente el lamentable hecho, el propio mandatario Jerí se expresó en su cuenta de "X" (Twitter) para expresar su pesar por la partida del joven de 32 años que se dedicaba a la música, con residencia en San Martín de Porres. "Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz de 32 años. Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades", escribió el presidente.

Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz de 32 años. Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades. — José Jerí (@josejeriore) October 16, 2025

Ante el rechazo contra el Ejecutivo y Legislativo, el parlamentario en mención dejó en claro su postura sobre cuál debería ser el fututo de ambos poderes del Estado.