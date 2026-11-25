25/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante participación en la CADE Ejecutivos 2026, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Emilio Velarde Flores, auguró mayor estabilidad política en el país, dando como resultado la continuidad en el cargo de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi, hasta julio de 2031.

En el foro anual que se viene desarrollando en Urubamba, región Cusco, el funcionario se basó en la actual composición del Congreso de la República, donde calificó como "alta improbable" que una moción de vacancia presidencial logre obtener dos tercios en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

Alerta consecuencia de últimas vacancias: "Un país no puede crecer en esa situación"

En su exposición en la sesión "Oportunidades del Perú en el nuevo orden global" de este miércoles 25 de noviembre, Velarde Flores, quien juró al cargo para el periodo 2026-2031 en septiembre último, no dudó en señalar que el gobierno de Keiko Fujimori durará cinco años.

En ese sentido, recordó que en 20 años al mando de la institución ha trabajado con 10 presidentes y más de 30 titulares de la PCM y ministros de Economía por la constantes crisis políticas entre el Ejecutivo y Legislativo de turno, situación que ha afectado el crecimiento del país en los últimos 25 años.

"Crecimos más que toda América Latina, pero bajó fuertemente el crecimiento y crecimos por sorpresa en macro: exportaciones. Nuestras exportaciones son de los cinco países que más crecen", señaló.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | En el marco del CADE 2026, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, consideró "altamente improbable" que la presidenta Keiko Fujimori sea retirada del poder antes de que finalice su gestión. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 25, 2026

Efectos del fenómeno El Niño en el precio de los alimentos

Del mismo modo, Julio Velarde no fue ajeno ante la inminente llegada del fenómeno El Niño, donde aseveró que de todas manera impactará en el precio de los alimentos en los meses venideros.

Además, mencionó que el transporte urbano y los alimentos se encuentran entre los rubros con mayores alzas de precio que no están gravados con IGV. Añadió que, al revisar comprobantes de pago reportados por empresas a la SUNAT, las ventas se encuentran en un 20 %, que atribuyó al dinamismo sostenido de la economía por varios trimestres.

Entre otros puntos, mencionó que el producto no primario, en el que está excluida la pesca, agricultura y minería, se registra un crecimiento del 4.7 %, que, aseguró, refleja un sólido círculo de demanda. Asimismo, destacó la evolución del IGV, que creció 17.2 % en octubre, tras un trimestre considerado como "fuerte" ante versiones de una economía desacelerada.

De esta manera, Julio Velarde destacó la estabilidad política en el país e hizo un balance sobre el crecimiento económico del país y la perspectiva ante el fenómeno El Niño.