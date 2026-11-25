25/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Senado de la República sesionará este viernes 27 de noviembre a partir de las 10:00 a. m., donde abordará una serie de temas de interés vinculados a la seguridad ciudadana, así como el pedido de viaje a Colombia de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi.

Cabe precisar que, la agenda fue aprobada en la Junta de Portavoces del Senado de hoy, miércoles 25 de noviembre, bajo la conducción de su primer vicepresidente Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular).

Pedido a ampliación de estados de emergencia en Pataz y Loreto

Según la agenda del Pleno, será analizada la solicitud presentada por la Presidencia de la República, referida a la prórroga por 60 días del plazo del estado de emergencia en la provincia de Pataz, región La Libertad, con vigencia hasta el 1 de diciembre de 2026.

Dicho dispositivo (Decreto Supremo 137-2026-PCM) fue aprobado el 1 de octubre, con la finalidad de seguir haciéndole frente al accionar de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y otras amenazas que califican como situaciones de violencia.

Asimismo, la Cámara Alta pondrá a debate el mismo requerimiento, esta vez para las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, y los distritos de Torres Causana y Napo de la provincia de Maynas, región Loreto.

La vigencia de la medida de excepción se enmarca en el Decreto Supremo 138-2026-PCM, aprobado el 1 de octubre y con fecha de finalización, el 1 de diciembre. Ante esta situación, el Ejecutivo también solicitó su amplicación por otros 60 días.

Es importante precisar que, las solicitudes fueron aprobadas en la sesión del Consejo de Ministros llevada a cabo el viernes 20 de noviembre, a pedido del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa.

Derogación del Colegio Profesional de Artistas del Perú y otros temas

Por otro lado, la representación nacional abordará el proyecto que propone derogar la Ley N.° 32645, Ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). Vale mencionar que, la citada ley fue derogada por unanimidad - en primera instacia - por la Cámara de Diputados, en su sesión del pasado 22 de octubre.

Otro tema en el Pleno es el proyecto de ley que propone modificar la Ley N.° 30498, Ley que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales, para ampliar su alcance.

Además, será debatida la modificatoria a la Ley del Impuesto a la Renta, a fin de prorrogar la vigencia de las exoneraciones previstas en el artículo 19 y establecer requisitos para el goce de la exoneración contenida en su inciso b).

Finalmente, la Junta de Portavoces acordó que los dictámenes será sustentados por 10 minutos por los presidentes de las comisiones y serán debatidos por 30 minutos, tiempo que será distribuido de forma proporcional entre los seis grupos parlamentarios.