26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿A preparar las linternas? Conoce qué distritos se verán afectados con el corte de luz programado para este viernes 27 de noviembre, según el último reporte de la empresa Hidrandina. ¿Tu zona está incluida en el cronograma?

Corte de luz el 27 de noviembre: ¿cuál es el motivo?

A través de sus redes sociales y página oficial, la empresa Hidrandina, encargada de la distribución de energía en el norte del país, anunció que habrá corte temporal del servicio eléctrico en determinadas zonas de los distritos de La Libertad y Cajamarca. ¿El motivo? De acuerdo al reporte, la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo y ampliación de las redes eléctricas.

En ese sentido, aconseja a sus usuarios tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas este viernes 27 de noviembre. Además, recomienda revisar detenidamente el cronograma, recordando que el corte no será en un distrito en su totalidad, sino en áreas específicas como manzanas, calles, urbanizaciones y asentamientos humanos.

¿En qué distritos y zonas habrá corte de luz el viernes?

La empresa Hidrandina indicó que la interrupción temporal del servicio de luz este viernes 27 de noviembre será en las siguientes zonas del departamento de La Libertad, también conocido como "Cuna de la Independencia del Perú":

Desde las 9:00 a. m. hasta las 10:30 a. m. en La Esperanza: urb. Manuel Arévalo III etapa mz. C14, C15, C17, C19, C20, C23.

hasta las 10:30 a. m. en La Esperanza: urb. Manuel Arévalo III etapa mz. C14, C15, C17, C19, C20, C23. Desde las 11:00 a. m. hasta las 12:30 en La Esperanza : P. J. la Esperanza, Ca. Jose Castelly cdra. 13, 14, Ca Felix Aldao cdra. 13, 14, Ca Manuel Cedeño cdra. 12, 13, 14, Ca. Blanco Encalada cdra. 13, 14, Ca, Francisco de Paula cdra. 14.

: P. J. la Esperanza, Ca. Jose Castelly cdra. 13, 14, Ca Felix Aldao cdra. 13, 14, Ca Manuel Cedeño cdra. 12, 13, 14, Ca. Blanco Encalada cdra. 13, 14, Ca, Francisco de Paula cdra. 14. Desde las 2:00 p. m. hasta las 3:30 p. m. en La Esperanza: A. H. Manuel Seoane mz. 09, 20, 21, 04, 18, 03, 01, 10, 17, 16, 15, 08, 07, 13, 19, 12, 14, 25.

mz. 09, 20, 21, 04, 18, 03, 01, 10, 17, 16, 15, 08, 07, 13, 19, 12, 14, 25. Desde las 4:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. en A. H. Los Laureles mz. K, C', B, J, C, R, Q, P, S, I, Ñ, M, N, L, K2, H, E, A.

Además, en su página oficial que puedes acceder a través de este ENLACE, se dio a conocer que el corte del servicio también se efectuará en algunas zonas de los distritos de Cajamarca, entre ellas:

Desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. en Baños del Inca/Cajamarca: caserío Sahullo Chico Parte Alta.

Recomendaciones ante la interrupción temporal del servicio eléctrico

Quedarse a oscuras es un reto, pero con un poco de orden se puede pasar el momento. Aquí una guía rápida para sobrevivir al corte de luz programado para el 27 de noviembre:

Desconecta los electrodomésticos : si la luz vuelve con un pico de tensión, podría quemar tu refrigerador o computadora.

: si la luz vuelve con un pico de tensión, podría quemar tu refrigerador o computadora. Evita el uso de velas: opta mejor por el uso de linternas o luces LED.

o luces LED. No abras la refrigeradora.

Ahorra batería: pon tu celular en modo "ahorro de energía".

Con el objetivo de evitar fallas futuras, se ejecutará un nuevo corte de luz este viernes 27 de noviembre en algunos distritos de La Libertad y Cajamarca, como parte de los trabajos de mantenimiento, según Hidrandina.