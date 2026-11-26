26/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sport Huancayo recibió una sanción económica por parte del Instituto Peruano del Deporte (IPD) tras haber habilitado la tribuna oriente durante su último encuentro frente a Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Pago de la sanción económica y postura del club huancaíno

Pese al castigo aplicado, la institución huancaína ya cumplió con el pago respectivo y realiza gestiones para volver a utilizar dicho sector en el próximo partido ante el cuadro crema, encuentro que definirá al finalista del campeonato nacional.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Gustavo Peralta Coello en el progama 'Hablemos De Max' el Instituto Peruano del Deporte impuso una multa financiera al conjunto del 'Rojo Matador' como consecuencia directa de la apertura de la tribuna oriente en el mencionado compromiso liguero.

Según el reporte periodístico, la directiva del cuadro huancaíno asumió de manera inmediata la penalidad administrativa y concretó el desembolso exigido por la entidad rectora del deporte nacional, dejando saldada la obligación derivada de la infracción.

No obstante el antecedente sancionador, la administración de Sport Huancayo no contempla restringir el aforo de su estadio para la siguiente presentación local y mantiene activa la solicitud formal para habilitar nuevamente esa zona del recinto deportivo.

Para lograr este objetivo, el club viene presentando la documentación y realizando los trámites administrativos correspondientes ante los organismos competentes, con el propósito de contar tanto con occidente como con oriente en la definición frente a Universitario.

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Evaluación de garantías y decisión pendiente de la DISEDE

En paralelo a las gestiones impulsadas por la institución deportiva, la Dirección de Seguridad Deportiva (DISEDE) tiene previsto emitir durante este jueves la resolución oficial respecto a las garantías necesarias para la realización del próximo compromiso.

Hasta el cierre de la jornada previa, las autoridades encargadas de la seguridad en espectáculos deportivos mantenían la postura de autorizar únicamente el ingreso de espectadores hacia la tribuna de occidente del estadio huancaíno.

Debido a esta restricción vigente, permanece pendiente la confirmación oficial sobre si los organismos evaluadores modificarán su disposición inicial o ratificarán el cierre parcial del escenario para el partido decisivo del certamen.

De este modo, la disponibilidad total del recinto queda supeditada al pronunciamiento definitivo de las entidades de control, mientras el club aguarda una respuesta favorable tras haber regularizado la sanción económica previa.

En ese sentido, Sport Huancayo permanece a la espera de la resolución de las autoridades competentes para definir el aforo autorizado de cara al próximo enfrentamiento contra Universitario por el pase a la final del campeonato nacional.