25/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la Segunda Elección Regional 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó este miércoles 25 de noviembre con la distribución del material electoral en las 15 regiones donde se celebrará la nueva jornada democrática, el próximo domingo 6 de diciembre.

Como se recuerda, tras no superar ninguna de las listas el 30 % de los votos válidos en los comicios del pasado 4 de octubre, la nueva votación se desarrollará en las regiones de Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Tumbes y Lima Provincias.

Más de 42 000 mesas de sufragio listas para ser instaladas

Como se recuerda, el despliegue empezó el úlitmo viernes 20 de noviembre desde el almacén de la ONPE ubicado en Lurín. El organismo electoral que preside Bernardo Pachas que el traslado se hizo utilizando vías terrestres, aéreas y fluviales, bajo el acompañamiento de un comisionado de la ONPE, más el monitoreo satelital y resguardo de la Policía Nacional del Perú.

En ese sentido, informó que los primeros destinos fueron los más alejados de Lima; es decir, las cuatro oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) que operan en el departamento de Loreto.

Asimismo, los últimos viajes se hicieron hacia las ODPE Recuay, Huaraz, Huaylas, Huari, Pomabamba, Jauja, Huancayo, El Tambo, Tarma, Chanchamayo, Huarochirí, Pasco, Oxapampa, Cañete, Yauyos, Huaral y Huaura.

Con respecto al material electoral entregado, este está compuesto por cabinas de votación, ánforas, cédulas de sufragio, actas electorales, relaciones y listas de electores, láminas de protección de resultados, sobres plásticos para remitir las actas, sobres para colocar los votos impugnados, cintas adhesivas, tampones para huella dactilar, lapiceros y otros útiles, lo que permitirá la instalación de 42 929 mesas de sufragio en 5 417 locales de votación.

Del mismo modo, también fueron entregadas 100 cédulas de sufragio adicionales -que se usarían ante cualquier contingencia- en cada uno de los centros de acopio. Por otro lado, debido a los riesgos que genera el fenómeno El Niño, para este proceso electoral ha sido reforzada la protección del material electoral. En ese sentido, las cajas tuvieron doble cobertura -plástico y "papel film"- con el fin de que queden impermeabilizadas.

¿Cuántos millones de peruanos están aptos para sufragar?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que 12 474 107 de electores están aptos para volver a las urnas, el próximo domingo 6 de diciembre. De acuerdo con el organismo electoral que preside Carmen Velarde Koechlin, La Libertad reúne el mayor número de electores convocados, con 1 565 919 ciudadanos, seguida de Piura, con 1 548 155; así como de Arequipa, con 1 234 579 y Cajamarca con 1 209 992.

Del mismo modo, le siguen las regiones de Junín (1 070 524 votantes), Lambayeque (1 059 824), Áncash (969 556), Puno (968 095), Lima Provincias (838 087), Loreto (783 270), Amazonas (348 858), Tacna (304 648), Pasco (223 677), Tumbes (182 753) y Moquegua (166 170).

Cabe precisar que, la Segunda Elección Regional se realizará con el mismo padrón electoral aprobado para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el cual cerró el pasado 7 de abril. Asimismo, la ciudadanía puede revisar el detalle del padrón, las anotaciones y las cifras por región en el siguiente enlace.

Las nuevas autoridades regionales asumirán funciones a partir del 1 de enero del 2027 por los siguientes cuatro años.