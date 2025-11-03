Canciller descarta intervención de Perú en la embajada de México tras asilo de Betssy Chávez

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México tras otorgarle asilo hacia la ex premier Betssy Chávez procesada por el caso 'Golpe de Estado'.

Niega intervención en embajada

Durante la conferencia de prensa, el canciller Hugo de Zela negó que el gobierno peruano realice algún tipo de intervención tras conocer que la ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo permanecía en dicha embajada tras días de no encontrársele habida.

"No, esa posibilidad no existe. El Perú es un país respetuoso del derecho internacional y una acción de ese tipo no está previsto en ninguna norma del derecho internacional", indicó de Zela.

Tras tener conocimiento del asilo, el gobierno peruano adoptó "con sorpresa y profundo pesar" tal decisión. Por ello, la Cancillería ha considerado las "reiteradas ocasiones en la que la actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú" que ha llevado a la ruptura diplomática con México.

México no ha comunicado formalmente el asilo

Hasta el momento, el gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, no ha comunicado formalmente tal medida de protección a favor de Chávez. Por ello, el gobierno peruano se encuentra a la espera y precisa que "no se puede adelantar al contenido de la nota mexicana".

"Las normas del derecho internacional son muy claras indican que, en primer lugar, el gobierno peruano tiene que recibir una comunicación formal del gobierno mexicano, cosa que todavía no ha ocurrido y, cuando recibamos esa comunicación formal y la leamos veremos lo que dice y, en ese caso, aplicaremos las normas que correspondan según los convenios internacionales de los que somos parte. Yo no me puedo adelantar", precisó.

En tal escrito del gobierno mexicano se precisarían las causas y motivos por lo que el gobierno mexicano ha tomado tal postura. Como se sabe, actualmente Chávez Chino se encuentra en un proceso judicial por su participación en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Recientemente, el Poder Judicial (PJ) evaluaba declarar a la ex premier como reo contumaz, medida bajo la cual sería puesta bajo una orden de ubicación y captura. Ello, tras sus reiteradas inasistencias a las audiencias del juicio oral.

Por el momento, la Cancillería del Perú ha descartado intervención alguna en la embajada de México luego de conocerse que la ex premier Betssy Chávez recibe asilo en tal residencia.