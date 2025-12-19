Rafael Vela al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez: "Que reflexione y no sea un instrumento político"

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El aún coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, visitó los estudios de Exitosa para conversar sobre diversos temas relacionados a la Fiscalía. Uno de las consultas que se le hizo fue sobre la situación del fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez y su postura frente al Ministerio Público.

Rafael Vela envía mensaje a Tomás Aladino

Justamente, Vela Barba aprovechó nuestra señal para enviarle un mensaje respecto a su labor. Este pidió que se pueda recibir toda la información necesaria de parte de Germán Juárez Atoche, quien ahora se desempeña como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, para que no se convierta en un instrumento de la impunidad y del poder que gozan los políticos.

"Ahora se abre una expectativa natural porque él tiene a su lado a un muy distinguido exmiembro del equipo especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, que conoce bastante bien sobre las circunstancias de como hemos desarrollado nuestro trabajo siempre confrontando al poder con autonomía y con resultados y que le puede dar al fiscal de la Nación la información de primera mano para que el reflexione y no sea un instrumento de la impunidad", indicó.

Rafael Vela aseguró no haber recibido ninguna comunicación de Tomás Gálvez.

Merecido cambio

En esa misma línea, Rafael Vela señaló que la salida de Germán Juárez Atoche del equipo especial Lava Jato para asumir el cargo de fiscal superior, es más que merecido debido a su amplia trayectoria dentro del Ministerio Público.

Eso sí, ahora Juárez Atoche tendrá que estar cerca del fiscal de la Nación interino ya que el cargo que ostenta es de confianza. Esto significará un privilegio y una responsabilidad pues tendrá a su cargo un área con los cargos de corrupción más polémicos del ambiente nacional.

"Ahora, el fiscal de la Nación interino ha decidido que el doctor Juárez Atoche, merecidamente, sea el coordinador de la unidad, una que tiene especial trascendencia dentro del ambiente nacional por la cantidad de casos importantes que tiene dentro de sus responsabilidades. Sin duda alguna, los coordinadores siempre tienen por un lado el privilegio y la obligación de estar cerca del fiscal de la Nación porque son cargos de confianza", añadió.

En resumen, el aún coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, le envió un mensaje al fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, para que pueda escuchar a Germán Juárez Atoche y no se convierta en un instrumento de la impunidad.