Perú como hub logístico: MEF anuncia cartera de proyectos portuarios por US$ 988 millones en 2026-2027

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, anunció que le gobierno impulsa una nueva cartera de proyectos portuarios por un valor estimado en 988 millones de dólares para el periodo 2026 y 2027.

Se trataría de una propuesta a largo plazo para consolidar al Perú como un hub logístico regional con el apoyo del MEF y ProInversión.

Cartera de proyectos portuarios

El anunció fue dado por la ministra Miralles durante la ceremonia oficial por la movilización de 2 millones de contendedores TEUs movilizados en el Muelle Sur del Callao durante el 2025.

Durante el anuncio, la titular del MEF indicó que para el gobierno, las asociaciones público-privadas (APP) son un pilar fundamental en el desarrollo portuario. A través de estos acuerdos se permiten ampliar y modernizar la infraestructura, mejorar los servicios logísticos y la eficiencia operativa.

Miralles indicó respecto a los puertos concesionados como los del Callao, Paita, Matarani, Pisco, Salaverry y Yurimaguas, cuentan con una inversión acumulada de 2,329 millones de dólares, dando paso al impulso de las exportaciones y economía regional.

El anuncio de la nueva cartera de proyectos portuarios donde se incluyen terminales de Chimbote, Saramiriza, Iquitos y Pucallpa, desarrollando la posición del país como un punto estratégico en la región.

Puerto del Callao se consolida como importante hub

En la misma ceremonia se resaltó la movilización de 2 millones de TEUs en 2025, lo que consolida al Terminal de Contenedores Muelle Sur del Puerto del Callao como el principal puerto del país.

Según se informó, es la primera vez que un terminal portuario del Perú alcanza este volumen anual de contenedores. De esta manera, se evidencia la escala operativa que se ha desarrollado durante este 2025.

"El impacto de este crecimiento va más allá de las cifras portuarias. Una mayor capacidad y eficiencia logística reduce tiempos y costos, fortalece la confiabilidad de las exportaciones e importaciones y mejora la competitividad del Perú en los mercados internacionales", indicó el ministro de Transportes, Aldo Prieto.

Con ello, este puerto se ha consolidado debido a la confiabilidad de las operaciones y al fortalecimiento de la competitividad del país en el exterior.

Para el 2026 y 2027, se ha impulsado una nueva cartera de proyectos portuarios con un valor de 988 millones de dólares, según el anunció de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles. Con ello se impulsa al país como un punto importante en la región en el desarrollo portuario.