Rafael Vela sobre decisión del TC respecto al caso Cócteles: "Hay muchas circunstancias que no están incluidas en la sentencia"

19/12/2025

El fiscal coordinador del 'Equipo Especial Lava Jato', Rafael Vela Barba, se refirió esta mañana en Exitosa sobre la posibilidad de que el caso 'Cócteles' pase al archivo en el Poder Judicial (PJ), en cumplimiento de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) en el pasado octubre.

Como se recuerda, el máximo intérprete de la Constitución declaró nula y sin efecto las investigaciones preliminares realizadas por el Ministerio Público desde el 2016 y la nueva acusación fiscal presentada en julio último contra Keiko Fujimori y otros, por el presunto financiamiento ilícito recibido hacia sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016.

Fallo del TC abre la puerta a la impunidad

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el representante del Ministerio Público cuestionó el fallo del TC, al señalar que viene siendo usado como un mecanismo de protección para que los casos que involucran a Ollanta Humala y Susana Villarán también pasen al archivo; es decir, buscan la impunidad para evadir a la justicia.

En ese sentido, resaltó la "complejidad" de la decisión que deberá adoptar el juez Wilson Omarx Verástegui Gálvez, debido a que - según su análisis- la sentencia es "ambigua" y, por tal, motivo, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional será el encargado de establecer los límite de la ejecución del fallo, teniendo en cuenta un antecedente a nivel judicial sobre el delito en cuestión de debate.

"Hay mucha tela que cortar. Esto puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia y en el 2022 zanjó el tema y dijo que todos estos hechos son delitos. Recuerde la sentencia casatoria de noviembre del 2022, el TC no ha dicho ni una sílaba sobre ello, ahora vamos a tener que escuchar a las partes y el juez va a tener que tomar una decisión", sostuvo.

No tiene comunicación con Tomás Gálvez

En paralelo a la audiencia que definirá la suerte de Keiko Fujimori y otros procesados, el fiscal de la nación (i), Tomás Gálvez, convocó a una conferencia de prensa y en la misma oficializaría la desactivación de los 'Equipos Especiales' al interior del Ministerio Público. Consultado sobre su relación con el titular de la Fiscalía de la Nación, ratificó que la relación entre las partes está totalmente distante.

"No hemos tenido ninguna comunicación, solamente hemos tomado conocimiento de las iniciativas del fiscal de la nación interino a través de sus declaraciones públicas. No hemos tenido ninguna convocatoria, que creo que debería haber sido lo profesional, más allá de sus diferencias que mostró desde antes de ser reincorporado como fiscal supremo titular", mencionó.

En ese sentido, aseveró que acatará la decisión de su superior jerárquico, que no permitirá que manchen su trayectoria con difamaciones y que Gálvez Villegas deberá asumir las consecuencias de sus actos. Asimismo, mostró su preocupación sobre el estado en el que quedarán las casos en manos -todavía- de su equipo de trabajo.

De esta manera, el fiscal Rafael Vela confirma el distanciamiento con el fiscal de la nación interino y espera que el PJ no avale la sentencia del TC, la cual puede poner punto final a uno de los casos de presunta corrupción más grande de la historia del Perú.