Comisión de Ética aprueba investigar a congresista Lucinda Vásquez por el 'Caso cortaúñas'

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó con 7 votos la denuncia de oficio presentada en contra de la congresista Lucinda Vásquez por el 'Caso cortaúñas'.

Parlamentaria será investigada

Este lunes 3 de noviembre, la Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó investigar a la parlamentaria Lucinda Vásquez tras la difusión de imágenes donde se aprecia a los trabajadores de su despacho realizando actividades ajenas a sus funciones parlamentarias. Uno de los registros muestra a su asesor cortándole las uñas.

Noticia en desarrollo...