Con 7 votos a favor

Comisión de Ética aprueba investigar a congresista Lucinda Vásquez por el 'Caso cortaúñas'

La denuncia de oficio presentada en contra de la congresista Lucinda Vásquez, por el 'Caso cortauñas', fue aprobada por la Comisión de Ética del Congreso.

Comisión de Ética aprueba investigar a Lucinda Vásquez por el 'Caso cortaúñas' (Foto: Composición Exitosa)

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 03/11/2025

La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó con 7 votos la denuncia de oficio presentada en contra de la congresista Lucinda Vásquez por el 'Caso cortaúñas'.

Parlamentaria será investigada

Este lunes 3 de noviembre, la Comisión de Ética del Congreso de la República  aprobó investigar a la parlamentaria Lucinda Vásquez tras la difusión de imágenes donde se aprecia a los trabajadores de su despacho realizando actividades ajenas a sus funciones parlamentarias. Uno de los registros muestra a su asesor cortándole las uñas.

Noticia en desarrollo...

