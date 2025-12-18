Elecciones Generales 2026: Pacto Ético Electoral será suscrito HOY por partidos políticos

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Pacto Ético Electoral será firmado este jueves 18 de diciembre, por los partidos políticos que participarán en las Elecciones Generales 2026, con el fin de asegurar un proceso transparente, democrático y respetuoso. El evento es organizado por el Jurado Nacional de Elecciones y tendrá a lugar a las 10 a. m. en el Hotel Sheraton.

Firma de Pacto Ético Electoral

El director de Educación y Formación Cívica Electoral del JNE, Carlos Vilela del Carpio, detalló que la suscripción del pacto es el resultado de un trabajo de previa coordinación con las organizaciones políticas.

"Han sido tres reuniones que hemos tenido con diferentes partidos, que en suma son 24 partidos políticos que han conocido los diez compromisos que nosotros hemos consensuado para que sea el decálogo del pacto ético", informó.

Según dio a conocer, hasta el momento 23 organizaciones confirmaron su participación y tres han mostrado su interés por formar parte de la suscripción de este pacto.

"Lo importante es que el mayor número de organizaciones políticas esté presentes porque es lo que la ciudadanía está pidiendo en compromiso de los partidos políticos y que todos puedan tener esa predisposición a tener un proceso respetuoso", señaló.

Instituciones seguirán cumplimiento de pacto

En ese sentido invitó a todas las organizaciones políticas para sumarse a esta firma que representa el pedido de la ciudadanía, además, se ha invitado a otras instituciones que se encargarán de hacer seguimiento de los compromisos. Están invitadas las Agencias de las Naciones Unidas, los gremios de Radio y Televisión, la representación de la sociedad civil, de comunidades indígenas, academias y colegios profesionales.

"Este es el Pacto Ético que señala el interés de toda la sociedad, de todos sus actores, porque todos estamos pensando justamente en tener unas elecciones sanas para la ciudadanía y que todos podamos tener un voto informado con lo que se va a proponer", sostuvo.

Resaltó que este es un pacto innovador, debido a que es de 10 compromisos, entre los que se incluyen las noticias falsas, el acoso político y el buen manejo de la inteligencia artificial, algo que no se hizo en pactos anteriores.

Asimismo, indicó que existe el Tribunal de Honor, que se encargará de hacer el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, en caso no suceda, este tribunal exhortará a las organizaciones que cumplan lo acordado.

Es por ello que hoy, jueves 18 de diciembre, se firmará el Pacto Ético Electoral con el fin de asegurar un proceso transparente, democrático y respetuoso en las Elecciones Generales 2026.