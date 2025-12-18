José Jerí anunció el fortalecimiento y modernización de la FAP hasta el final del 2026

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, anunció el fortalecimiento y modernización de la capacidad operativa y tecnológica de la Fuerza Aérea del Perú (FAP)

Reforma en la FAP

Durante la ceremonia de clausura del año académico en la Escuela de Oficiales de la FAP, Jerí comunicó que "la defensa y el desarrollo" del país son "inseparables" por lo que se apostaría por una "Fuerza Aérea moderna, fuerte y disuasiva".

"Nuestro gobierno ha declarado el fortalecimiento y la modernización de la capacidad operativa y tecnológica de nuestra Fuerza Aérea como asunto prioritario para lo que queda del año y todo el año 2026", precisó.

Según el anuncio se dotarían de herramientas necesarias para la protección de la seguridad nacional a los pilotos, técnicos y personal del Escuela de la FAP.

Pidió a los graduados y próximas generaciones que ejerzan con valor, honor y "ser las próximas generaciones que marcarán la diferencia de ahora en adelante".

En la ceremonia de graduación desde la Base Aérea Las Palmas, estuvieron presentes el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, el ministro de Defensa, César Díaz, y el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi. También se contó con la participación de comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

102 oficiales se graduaron como nuevos alféreces de la Fuerza Aérea del Perú, 80 varones y 22 mujeres. La Espada de Honor la entregó al cadete de cuarto año de la especialidad de Armas, Comando y Combate, Yersi Nilson Soto Caisahuana.

Gobierno elevó remuneraciones a miembros de FF.AA. y PNP

El Gobierno aprobó, a través del decreto supremo n.° 292-2025-EF, elevar las pensiones para oficiales, suboficiales y técnicos del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la PNP.

Hasta S/11 659.28 en caso de general de división (Ejército), vicealmirante (Marina), teniente general (Fuerza Aérea y PNP).

en caso de general de división (Ejército), vicealmirante (Marina), teniente general (Fuerza Aérea y PNP). Hasta S/11 373.63 en caso de general de brigada (Ejército), un contraalmirante (Marina), un mayor general (Fuerza Aérea) y un general (PNP)

en caso de general de brigada (Ejército), un contraalmirante (Marina), un mayor general (Fuerza Aérea) y un general (PNP) Hasta S/9397.38 en caso de coroneles y capitán de navío.

en caso de coroneles y capitán de navío. Hasta S/5819.15 en caso de teniente coronel, un capitán de fragata y comandantes

en caso de teniente coronel, un capitán de fragata y comandantes Hasta S/4425.86 en caso de mayores y capitán de corbeta

en caso de mayores y capitán de corbeta Hasta S/3678.50 en caso de capitanes y teniente primero

en caso de capitanes y teniente primero Hasta S/3071.05 en caso de tenientes y teniente segundo

en caso de tenientes y teniente segundo Hasta S/2998.77 en caso de subteniente, alférez de fragata o alférez

En el caso de suboficiales, un técnico jefe superior (Ejército), técnico superior primero (Marina), técnico superior (Fuerza Aérea) y suboficial superior (PNP) podrá ganar hasta S/3629.53. Por otro lado, técnico jefe, un técnico superior segundo, un técnico inspector y un suboficial brigadier asciende a S/3482.90.

En caso de suboficiales y técnicos de primera ganarán 3239.36 soles; de segunda, 3030.66 soles; de tercera, 2862.25 soles. Por último, los suboficiales y oficiales de mar primero recibirán un sueldo de 2778.77 soles; de segunda, 2727.23 soles; y de tercera, 2687.67 soles.