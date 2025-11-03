Betssy Chávez se asiló en la Embajada de México: Canciller Hugo de Zela confirma ruptura de relaciones diplomáticas

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

A un día de la lectura de la sentencia en su contra por su complicidad en el golpe de Estado que intentó el expresidente Pedro Castillo, Betssy Chávez reapareció en la Embajada de México en Lima. Esto lo dio a conocer el canciller Hugo de Zela, al mismo tiempo que confirmó la ruptura de las relaciones diplomáticas con ese país.

Relaciones consulares siguen vigentes

En conferencia de prensa, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre la situación de la expremier, de quien se desconocía su paradero en las últimas horas. De Zela precisó que pese a la ruptura de las relaciones diplomáticas, las consulares seguirán vigentes, protegiendo a los ciudadanos de ambas naciones.

"Resalta que el hecho de que hayamos roto relaciones diplomáticas con México, no significa que hayamos roto relaciones consulares. Por consiguiente, nuestros compatriotas en México continuarán bajo la protección de nuestros cónsules en ese país, así como los mexicanos en Perú, bajo la protección de las autoridades mexicanas en nuestro país", sostuvo el canciller.

Ante las preguntas de los medios, el canciller aclaró algunas dudas, como lo que se podría hacer en este caso. Mencionó que no ha habido una comunicación formal por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, lo que sería el primer paso para que inicie el proceso que le permitiría a Betssy Chávez dejar el Perú.

"Es un proceso que está normado por una serie de convenios internacionales, en particular por la convención de Caracás de 1954 sobre asilo. Lo primero que tiene que ocurrir es que debemos recibir una comunicación formal del gobierno de México y eso da inicio al proceso. Esa comunicación hasta el momento, no la hemos recibido", manifestó.

México ve como víctimas a autores del golpe

Según el canciller de Zela, desde el 2022 cuando ocurrió el intento de atentar contra las instituciones del Estado, se ha creado una retórica que victimiza a Pedro Castillo y a quienes lo acompañaron en el fallido plan. Esto contrasta con la posición democrática del país y en el proceso que se les realiza.

"Con este acto, ella pretende sostener ahora que la cómplice de Pedro Castillo, Betssy Chávez, también es una perseguida política. Eso es falso. Se trata de dos personas que están siendo objeto de un proceso judicial con todas las garantías y que no están siendo sujetas a persecución política", indicó.

Luego de estar no habida en las últimas horas, Betssy Chávez termino asilándose en la embajada de México, así lo confirmó el canciller Hugo de Zela. Este hecho provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas, más no las consulares.