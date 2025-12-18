Acción Popular presentará una acción de amparo tras anulación de elecciones primarias por el JNE

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Comité Ejecutivo Nacional de Acción Popular anunció la presentación de una acción de amparo luego que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones anulara sus elecciones primarias, dejándolos fueras de los comicios del 2026.

Medidas internas

A través de un comunicado, el CEN del partido informó que el fin de la medida judicial tiene la intención de salvaguardar el derecho de participación política de la organización y de la vigencia de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del máximos organismo electoral.

Sumado a ello, tal como los había informado el congresista Edwin Martínez, se evaluaron acciones contra los miembros del Comité Nacional Electoral del partido de la lampa y como resultado, acordaron ciertas sanciones.

"Presentación de una denuncia penal y apertura de proceso de expulsión de oficio contra la Sra. Cinthia Pajuelo Chávez, los delegados suplantadores y todos aquellos que resulten responsables del fraude cometido", informaron.

Como se recuerda, Pajuelo, según el propio documento de la JNE, era la única que tenía las claves de acceso del Registro de Elecciones Primarias de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, lo que habría permitido que se sustituyan sin justificación a 28 delegados, debidamente elegidos y proclamados, por otros afiliados que no habían resultado ganadores. Por ello, la decisión tomada por el CEN de Acción Popular.

Además, por lo sucedido han decidido que se realice una auditoría integral a los ingresos y gastos del partido, "tanto del Fondo Público Directo (FPD) como de los aportes y rentas percibidas" del periodo de noviembre del 2023 a diciembre del 2025, a cargo del Comité Nacional de Finanzas.

Ilich López critica al JNE por excluir a Acción Popular

En entrevista con Exitosa, el tercer vicepresidente del Congreso de la República, Ilich López, criticó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por excluir a Acción Popular de las elecciones.

Para López Ureña, la determinación tomada por el ente electoral se ha saltado el procedimiento establecido en la Carta Magna. Respondió acerca de una posible vinculación con Cinthia Chávez, quien se desempeña en una oficina adscrita a la tercera vicepresidencia del Parlamento y de quien se tiene un audio con visos de ilegalidad.

"Considero que la decisión del JNE es una arbitraria, ilegal desproporcionada, que primero, no ha respetado el debido proceso y ha vulnerado el derecho a elegir y ser elegido que consagra la Constitución. Condeno cualquier tipo de acto que no tenga transparencia", manifestó el tercer vicepresidente del Congreso.

Es en ese sentido que, el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Popular decidió presentar una acción de amparo para garantizar el derecho de participación política del partido y de la vigencia de la inscripción en el ROP del JNE.