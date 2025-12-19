Vasco Madueño anuncia la muerte de su madre tras su lucha contra el cáncer: "Estoy destrozado"

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El hijo de Guillermo Dávila, Vasco Madueño, ha dejado a más de uno sorprendido al confirmar la muerte de su madre, Jessica Madueño, tras su lucha contra el cáncer. El joven lanzó un sentido mensaje en sus redes sociales brindando detalles del complicado momento que vive por su reciente pérdida.

Vasco Madueño confirma muerte de su madre

"Hola a todos. Me imagino que se preguntarán qué ha sido de mí todo este tiempo que he estado ausente. Estos últimos dos meses, la enfermedad de mi madre fue avanzando bastante rápido. Dejé todas mis actividades para acompañarla, cuidarla y pasar la mayor parte del tiempo con ella. Mi madre falleció el 22 de noviembre, en la madrugada, en el hospital. Después de una ardua lucha, ahora descansa en paz", escribió en Instagram.

Mensaje de Vasco Madueño.

Noticia en desarrollo...