RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Sentido mensaje

Vasco Madueño anuncia la muerte de su madre tras su lucha contra el cáncer: "Estoy destrozado"

Vasco Madueño, hijo del cantante Guillermo Dávila, lanzó un emotivo mensaje en sus redes sociales revelando el fallecimiento de su madre tras su lucha contra el cáncer.

Vasco Madueño anuncia muerte de su madre.
Vasco Madueño anuncia muerte de su madre. (Composición / Difusión)

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 19/12/2025

Síguenos en Google News Google News

El hijo de Guillermo Dávila, Vasco Madueño, ha dejado a más de uno sorprendido al confirmar la muerte de su madre, Jessica Madueño, tras su lucha contra el cáncer. El joven lanzó un sentido mensaje en sus redes sociales brindando detalles del complicado momento que vive por su reciente pérdida.

Vasco Madueño confirma muerte de su madre

"Hola a todos. Me imagino que se preguntarán qué ha sido de mí todo este tiempo que he estado ausente. Estos últimos dos meses, la enfermedad de mi madre fue avanzando bastante rápido. Dejé todas mis actividades para acompañarla, cuidarla y pasar la mayor parte del tiempo con ella. Mi madre falleció el 22 de noviembre, en la madrugada, en el hospital. Después de una ardua lucha, ahora descansa en paz", escribió en Instagram.

Mensaje de Vasco Madueño.
Mensaje de Vasco Madueño.

 

Noticia en desarrollo...

Christian Cueva rompe en llanto al confesar que no ve a sus hijos: "Yo no soy perfecto"
Lee también

Christian Cueva rompe en llanto al confesar que no ve a sus hijos: "Yo no soy perfecto"

Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, se somete a delicada operación por tumor maligno: "Tengo nervios"
Lee también

Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, se somete a delicada operación por tumor maligno: "Tengo nervios"

Temas relacionados cáncer fallecida Guillermo Dávila Muerte Vasco Madueño

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA