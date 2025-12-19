Ciro Castillo rompe su SILENCIO desde la clandestinidad y NIEGA acusaciones: "No tienen fundamento"

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Desde la clandestinidad, tras ser acusado de ser la cabecilla de la organización criminal "Los Socios del Callao", Ciro Castillo envió un audio a la prensa en el que niega las denuncias en su contra y asegura que fue hospitalizado antes de conocer su orden de detención.

Ciro Castillo habla desde la clandestinidad

En una grabación enviada a Canal N, el exgobernador regional del Callao señaló que se enteró el día el 15 de diciembre de la orden de detención preliminar por parte de la Fiscalía del Callao en su contra, luego de haber sido, supuestamente, hospitalizado.

Según consideró Castillo, esta medida resultó apresurada y arbitraria, ya que no se habría respetado el debido proceso.

"El día 15, después de haber estado hospitalizado en una clínica privada por varios días, me llega la notificación de una detención preliminar. Imagínense, sin haber conocido de este hecho, que me priva del debido proceso, me priva de conocer el contenido de la acusación", aseguró.

En exclusiva, desde la clandestinidad, el prófugo gobernador Ciro Castillo, afirma que recibió notificación de su detención preliminar tras estar hospitalizado: "Las acusaciones que se me hacen no tienen fundamentos"

Asimismo, negó ser la cabecilla de una organización criminal y destacó que las acusaciones en su contra carecen de evidencias concretas.

"Reitero mi inocencia no solamente por presunción de inocencia sino porque las acusaciones que se me hacen no tienen fundamento, ni mucho menos motivación, ni mucho menos pruebas al canto", finalizó en el audio.

Edita Vargas asume como gobernadora del Callao

Tras la suspensión de Ciro Castillo, acusado de liderar una presunta organización criminal y de direccionar contratos millonarios, la vicegobernadora Edita Vargas Cerón asumió oficialmente como gobernadora regional.

La decisión fue adoptada por unanimidad por el Consejo Regional, que aplicó el reglamento interno para evitar un vacío de poder.

