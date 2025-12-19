Rafael Vela descartó algún interés político: "Si las personas no renuncian hasta octubre no participan en el proceso electoral"

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la posibilidad de que los 'Equipos Especiales' del Ministerio Público pasen a ser desactivados, el fiscal coordinador a cargo del equipo que investiga el caso 'Lava Jato', Rafael Vela Barba, descartó tener vida política si es que decide alejarse de su institución.

Como se recuerda, en más de una oportunidad, el fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez Villegas, afirmó que le pondría punto final a sus funciones, debido a que ya "habrían cumplido su ciclo". Dicha decisión podría materializarse este viernes 19 de diciembre, en casi en paralelo con la decisión que adoptará el Poder Judicial de archivar o no el caso 'Cócteles', a consecuencia de un fallo del Tribunal Constitucional (TC) emitido en octubre último.

Descarta ser candidato al próximo Congreso bicameral

Consultado sobre cuál sería su postura si es que el titular de la Fiscalía de la Nación decide finalmente desactivar los 'Equipos Especiales', Vela Barba indicó, que acatará la decisión de su superior jerárquico; no obstante, aseguró que no permitirá que manchen su trayectoria profesional con difamaciones, por lo que recurrirá hasta las máximas instancias con tal de salvaguardar su honra.

Sobre los entredichos que lo señalaban como un "posible" candidato al próximo Congreso bicameral, el fiscal coordinador fue tajante en Exitosa al decir que no será parte de las elecciones del 2026, porque no está formado para tener vínculos con la política.

"Yo no lo puedo ser. Una de las tantas cosas que permanentemente se han dicho es que nosotros utilizamos el caso 'Lava Jato' para una agenda política. Eso ya precluyó, si las personas no renuncian hasta octubre ya no pueden participar en el proceso electoral", aseveró.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, descartó algún tipo de interés político en las investigaciones, recordó que no busca postular pues en octubre se venció el plazo para renunciar y no lo hizo.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/t58IOpJIiw — Exitosa Noticias (@exitosape) December 19, 2025

No tiene comunicación con Tomás Gálvez

Con referente al cuál es la relación que tiene con el fiscal de la nación interino, Rafael Vela no reveló "algo nuevo"; es decir, ratificó que la comunicación entre ambas partes está totalmente deteriorada, a tal punto que no ha sido convocado para que brinde un balance de su trabajo ante la posibilidad de que el 'Equipo Especial Lava Jato' pase a la historia.

"No hemos tenido ninguna comunicación, solamente hemos tomado conocimiento de las iniciativas del fiscal de la nación interino a través de sus declaraciones públicas. No hemos tenido ninguna convocatoria, que creo que debería haber sido lo profesional, más allá de sus diferencias que mostró desde antes de ser reincorporado como fiscal supremo titular", mencionó.

En esa línea, indicó que Gálvez Villegas deberá asumir las consecuencias de sus actos. Además, resaltó que tienen el 100 % de los casos ganados, resaltando que entre sus condenados figuran tres expresidentes: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo. Asimismo, mostró su preocupación sobre el estado en el que quedarán las casos en manos -todavía- de su equipo de trabajo.

El fiscal Rafael Vela descarta su participación en las próximas elecciones generales; además, no descartó renunciar al Ministerio Público si es que ve que no están dadas las condiciones para seguir trabajando en la institución.