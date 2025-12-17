José de Echave no descarta nueva ampliación del Reinfo: "No hay voluntad de encarar los temas de fondo"

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, no descartó una nueva ampliación del Reinfo por la falta de voluntad política de "encarar los problemas de fondo".

Ampliación tras ampliación

Tras la aprobación de la Comisión Permanente sobre ampliación del Reinfo por un año más, diversas posturas observan con sospecha la decisión por parte del Congreso de la República.

Si bien la votación deberá ser ratificada por el gobierno de José Jerí, una quinta ampliación del registro sería prácticamente efectiva. Con ello, la problemática en torno a la minería ilegal y otros crímenes ilícitos seguirían sin resolverse.

En este sentido, José de Echave precisa que el Reinfo ha perdido su credibilidad y sentido. Indica que con cada ampliación, las actividades ilícitas se sigan expandiendo en poder económico, político y control territorial.

"Fue un mecanismo creado en el 2016 debió caducar, era un registro temporal, sin embargo estamos 2025 y estamos en la quinta ampliación. Yo me atrevería a señalar que no va a ser la última, no percibo una voluntad política para encarar los temas de fondo", indicó.

En el territorio peruano, Pataz y la Amazonía sufren los estragos de la minería ilegal y la falta de accionar política donde se "patea para más adelante" una solución sobre esta problemática.

Ajustes a Ley MAPE y Ley de Minería

José de Echave, señaló que las autoridades no solo deben enfocarse en una Ley MAPE, sino también en introducir ajustes a la Ley de Minería, especialmente en aspectos como el régimen de concesiones mineras.

Ello, debido a que en el Perú hay 20 millones de hectáreas concesionadas con 19 mil titulares mineros donde el "1% de estos titulares mineros cuentan concentran más del 50% de la concesiones", precisó. Por ello, una regulación de tal ley debería ser prioritario.

"No solo pensar en una Ley MAPE sino también mirar qué ajustes se necesita hacer en la Ley General de Minería y uno de los temas fundamentales es el tema de la concesiones mineras"

Adicionalmente, de Echave señala un nuevo actor clave: las plantas de beneficio, instalación industrial donde se procesan minerales. Estas industrias son las que compran e imponen condiciones a los mineros y los que han logrado un gran poder económico. Figura que tiene que ser fiscalizada.

José de Echave precisó que se necesita con voluntad política por parte del Ejecutivo y Legislativo para resolver las problemáticas en torno a la minería ilegal. Señaló que incluso una nueva ampliación del Reinfo podría suceder una vez finalizada la ampliación del 2026.