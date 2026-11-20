20/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo un encuentro con el emperador de Japón, Naruhito, en el Palacio Imperial de Tokio, durante su visita oficial al país asiático. La audiencia representó uno de los momentos más importantes de su agenda diplomática y permitió reafirmar los históricos vínculos de amistad, respeto y cooperación que mantienen ambas naciones.

Destaca históricos vínculos entre Perú y Japón

Durante la reunión, la mandataria expresó su agradecimiento por la recepción concedida por el monarca japonés y resaltó la estrecha relación que une a los dos países desde hace más de un siglo. Asimismo, puso en valor los lazos culturales e históricos construidos entre sus pueblos, así como la contribución de la comunidad nikkei al desarrollo del Perú.

El encuentro también permitió abordar la colaboración japonesa en diferentes ámbitos de interés para el territorio peruano, especialmente en materia de prevención y respuesta ante fenómenos naturales.

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