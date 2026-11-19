19/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras concluir su agenda en Shenzhen en el marco de APEC 2026, la presidenta Keiko Fujimori inició su visita oficial a Japón con una reunión de trabajo junto a la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, acompañada por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Un encuentro centrado en la preparación ante desastres

El acercamiento marcó el arranque de la etapa japonesa de la gira presidencial, orientada a estrechar vínculos institucionales y explorar cooperación en áreas urbanas y de gestión de riesgos para el bienestar ciudadano ante desastres.

Durante la cita, Fujimori subrayó que Lima y Tokio, como principales áreas metropolitanas de sus respectivos países, enfrentan exposición frente a sismos y otros fenómenos naturales.

Por ello, planteó el interés del Perú en conocer la experiencia japonesa en el reforzamiento antisísmico de edificaciones e infraestructura crítica, así como en el manejo de inundaciones urbanas a través de depósitos subterráneos.

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