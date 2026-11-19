19/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El diputado del Partido del Buen Gobierno, Nery Rodolfo Fernández Nina, presentó una Moción de Orden Día con la finalidad de invitar al Congreso al canciller Carlos Espá, a fin de que informe sobre la incorporación del Perú al Escudo de las Américas y la organización de la visita del papa León XIV a nuestro país.

De acuerdo con el documento presentado este jueves 19 de noviembre, la iniciativa también cuenta con el respaldo de las bancadas del Partido Cívico Obras, Juntos Por el Perú y Ahora Nación, en el marco de artículo 4 del Reglamento del Congreso de la República, así como del 9 y 99, literal c), del Reglamento de la Cámara de Diputados.

(Noticia en desarrollo...)