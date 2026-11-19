19/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En conferencia de prensa brindada la tarde de este jueves 19 de noviembre, el primer ministro Luis Galarreta Velarde anunció la aprobación de cuatro decretos legislativos para la lucha contra la criminalidad.

Como se recuerda, el pedido de facultades legislativas del Gobierno fue aprobado en el Congreso en octubre último, dándole 90 días al Ejecutivo para adoptar medidas en materia de seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. En ese sentido, el primer dispositivo fue promulgado el pasado 8 de noviembre, el cual dispone la presencia temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales en emergencia, en apoyo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a la Policía Nacional del Perú (PNP).

🔴🔵🚨 #AHORA | Durante una conferencia de prensa, el premier Luis Galarreta anunció la aprobación de cuatro decretos legislativos para la lucha contra la criminalidad. Además, indicó que se aprobó un decreto referido a las consecuencias del fenómeno El Niño que podrían afectar al sector producción. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 19, 2026

¿Cuáles son los nuevos decretos legislativos aprobados?

Tras llevarse a cabo una nueva sesión del Consejo de Ministros, el titular de la PCM - en su calidad de encargado del Despacho Presidencial - hizo hincapié en que las propuestas estuvieron cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda. Si bien es cierto que fueron anunciadas como tal, las oficializaciones se verán reflejadas en el Diario El Peruano.

En esa línea, primer decreto legislativo traslada al Ministerio de Defensa la responsabilidad de ejecutar la construcción de establecimientos penitenciarios, con el objetivo de aprovechar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas para acortar plazos y reducir la sobrepoblación carcelaria.

El segundo dispositivo crea el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas, herramienta que permitirá, a partir de labores de inteligencia, identificar a los integrantes y colaboradores de estas redes delictivas, y atacar sus fuentes de financiamiento, entre otras medidas.

Asimismo, el tercero permitirá reformar el Sistema Penitenciario Nacional, con la finalidad de potenciar la seguridad, la inteligencia, la reinserción social y la articulación intersectorial; mientras que el cuarto moderniza la estructura orgánica y la gestión institucional del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para garantizar una conducción eficaz de los penales.

Ministro de Justicia confirma la construcción de dos megapenales

En la misma conferencia de prensa, el titular de Justicia confirmó la construcción de dos megapenales de alta seguridad con el apoyo de los Estados Unidos, destacando que marcará un hito a nivel de seguridad penitenciaria en toda la región.

Álvarez Miranda precisó que un penal será para internos de alta peligrosidad, el cual se le denominará "Huacho 10"; asimismo, en un terreno contiguo será construido un establecimiento penitenciario para reos primarios.

Con referente a este último, sostuvo que será conocido como "Huacho 14" y que se implementará el programa "Cárceles Productivas", pero con la visión de generar un "nuevo proyecto de vida" para los internos de baja peligrosidad.

Sin embargo, quien se encargó de aclarar dónde serán construidas las cárceles, fue el propio premier Luis Galarreta Velarde, descartando que la ejecución de los penales se realicen en Huacho. Bajo esta consideración, sostuvo que el martes 17 de noviembre se reunió con los alcaldes electos de la provincia de Huaura, a quienes reconfirmó la ubicación de los reclusorios.

"No está ni siquiera cerca a la ciudad de Huacho. Es, en el distrito de Sayán, es una desviación, incluso no está cerca a la zona urbana, es de la ciudad de Sayán, en un centro poblado Santa Rosa. Pero, son penales que tienen, como ha dicho el ministro, de mediana y de baja intensidad, que además van a tener controles absolutamente distintos a los penales que existen hoy en el Perú", señaló.

De esta manera, el Gobierno continúa adoptando medidas para fortalecer la lucha contra la delincuencia que opera tras las rejas.