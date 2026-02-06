Carlos Álvarez confirma candidatura presidencial con el partido País Para Todos

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Carlos Álvarez, candidato presidencial por País Para Todos, continúa en carrera política con el partido presidido por Vladimir Meza. Así lo confirmó mediante un video junto con sus candidatos invitados y afiliados de la agrupación.

Su continuidad responde tras la separación del partido de las personas responsables de dirigir la franja electoral y desistir del uso de este financiamiento público.

Confirma candidatura con País Para Todos

En un video de tres minutos, el confirmado candidato presidencial por País Para Todos, Carlos Álvarez, afirma su permanencia en el puesto para llegar a la Presidencia de la República.

Álvarez revalidó su postura por considerar que el financiamiento público dispuesto por la ONPE hacia las organizaciones políticas es "un derroche de dinero" por ser "de todos los peruanos".

Indicó que tras reunión con el presidente del partido, Vladimir Meza, y la secretaria nacional de la agrupación, reafirmó que su condición para participar era una sanción para los responsables por el "tremendo error" de los encargados del proceso de la franja electoral.

Este viernes 6 de febrero recién se habría consolidado un acuerdo entre las autoridades del partido habiéndose corroborado que no se ha dado ningún beneficio indebido ni acto de corrupción. Por ello, Álvarez confirmó su postulación con la organización.

"Quiero comunicarles que habiendo el partido cumplido con lo exigido sigo en la carrera, de forma disruptiva, porque se tiene que construir una política diferente", anunció en su cuenta oficial.

En el video confrontó a las voces que indicaron que estaba buscando una oportunidad para retirarse de las elecciones, sin embargo, ya había confirmado para Exitosa que no era un tema "de cálculos políticos".

Presentará plan de gobierno en próximos días

Tras confirmar su continuidad en la disputa política, Álvarez anunció que se compromete a presentar su plan de gobierno en los próximos días. Anunció que cuenta con un equipo técnico que consolidará las propuestas que ofrecen para el país.

Separan a responsables de franja

Previa a la emisión del video, el partido político País Para Todos publicó un comunicado oficial donde informaron sobre la separación de las personas responsables del proceso de franja electoral al interior del partido.

Así, William Amílcar Meza Valencia, personero legal; Marco Delgado Azabache, representante del partido ante la ONPE; y Juan Vayes Figueroa, miembro del Tribunal Electoral, quedarían fuera de la agrupación tras solicitud de Álvarez.

Comunicado de País Para Todos

Carlos Álvarez continúa en contienda política tras confirmarse la separación de las personas responsables de la franja política País Para Todos y desistir de recibir este financiamiento.