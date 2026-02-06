06/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El transporte informal continúa operando en el país. Por ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) realizó un operativo nocturno a la altura de la plaza Ramón Castilla en el Cercado de Lima para frenar la movilización de este tipo de transporte.

Sin embargo, un singular hecho ocurrió con uno de los choferes de una combi intervenida. El conductor optó por esconderse debajo de su vehículo para evitar ser cuestionado y multado por las autoridades.

Chofer se escondió bajo su vehículo

Un joven conductor de combi fue intervenido en la avenida Alfonso Ugarte, a la altura de la plaza Ramón Castilla, tras un operativo de control de la ATU.

Para evitar ser multado, el sujeto realizó una peligrosa maniobra poniendo en riesgo la vida de pasajeros que se encontraban esperando un vehículo en el paradero.

Sin embargo, su intento por huir de las autoridades de transporte fue en vano. Por ello, el chofer bajó de su vehículo y se escondió debajo de este ante la vista de las autoridades.

🚨 Chofer de combi se esconde bajo su vehículo para evitar operativo de fiscalización de la @ATU_GobPeru. 🚌 Ante la presencia del fiscal, se comprobó que el vehículo no contaba con autorización para brindar el servicio y el chofer carecía de licencia de conducir. ⚖️🚫 pic.twitter.com/DJxYZHs6kv — Agencia Andina (@Agencia_Andina) February 6, 2026

Tras consultar el número de placa del vehículo H1B-793 se verificó que el no contaba con la autorización para el servicio regular de transporte público. Se comprobó que esta combi acumulaba multas de S/23,100.

Además, al solicitarle su licencia de conducir, el conductor del vehículo informal no presentó tal documento, agravando la situación del vehículo.

De esta forma se comprobó que este vehículo no contaba con los requerimientos necesarios ni las condiciones mínimas de seguridad vial.

13 vehículos enviados al depósito

Similar situación ocurrió con otros 12 vehículos que realizaban el servicio de transporte informal y que fueron intervenidos por las autoridades y enviados al depósito.

Los vehículos no contaban con la documentación requerida como brevete, el SOAT y/o el certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV).

En total 13 unidades de transporte fueron trasladados hacia un almacén. De estos, nueve eran conducidas por choferes sin licencia de conducir.

Parte de los vehículos incautados cuentan con una acumulación de multas exorbitante. Así, la combi de placa C3G-531 acumula una deuda de S/242 000. Por otro lado, otro vehículo de placa T1L776 cuenta con multas por S/65 915.

Sabiendo que contaba con una amplia acumulación de multas y no contaba con los documentos requeridos, un chofer es escondió debajo de su combi para intentar evitar a las autoridades de transporte a la altura de la plaza Ramón Castilla, en el Cercado de Lima.