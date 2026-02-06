María Corina Machado agradece reunión con canciller peruano: "Tendremos el honor de recibirlo en Venezuela"

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado respondió públicamente al encuentro que sostuvo con el canciller peruano Hugo de Zela, agradeciendo el respaldo del Perú a la lucha por la democracia en su país.

A través de su cuenta en la red social X, Machado expresó su emoción por haber podido reunirse con el diplomático y transmitirle personalmente el reconocimiento de los venezolanos.

"Qué emoción poder encontrarnos personalmente, abrazarle y transmitirle el agradecimiento por el respaldo que el pueblo peruano y su gobierno nos han dado en nuestra lucha por la democracia y por la libertad", escribió.

En su mensaje, también destacó la acogida que miles de venezolanos han recibido en el Perú, donde encontraron refugio y oportunidades en medio de la crisis migratoria.

Machado subrayó que la oposición está decidida a avanzar hacia una transición real a la democracia, con el objetivo de que los ciudadanos puedan regresar a Venezuela y reconstruir la nación. Sobre ese punto, y en un gesto que proyecta confianza en un cambio político cercano, aseguró que recibiría a De Zela en el país caribeño.

"¡Muy pronto tendremos el honor de recibirlo en Venezuela!", concluyó.

Querido canciller de Zela, qué emoción poder encontrarnos personalmente, abrazarle y transmitirle el agradecimiento por el respaldo que el pueblo peruano y su gobierno nos han dado en nuestra lucha por la democracia y por la libertad. También, por la acogida a tantos de nuestros... https://t.co/ClAPvRzcDl — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 6, 2026

Respaldo oficial

El encuentro entre Hugo de Zela y Machado se inscribe en la política exterior peruana de respaldo a la institucionalidad democrática en la región. Perú ha sido uno de los países que más ha insistido en la necesidad de presionar internacionalmente al régimen de Nicolás Maduro, y al mismo tiempo ha recibido a cientos de miles de migrantes venezolanos en los últimos años.

El mensaje de Machado no solo agradece un gesto diplomático, sino que también busca reforzar la legitimidad internacional de la oposición venezolana. Al reconocer el apoyo del Perú, la dirigente envía una señal de que la comunidad internacional sigue siendo un actor clave en la presión por un cambio político en Caracas.

Por otro lado, la referencia a la acogida de migrantes conecta la política exterior con la realidad social peruana, donde la presencia venezolana ha transformado dinámicas laborales y comunitarias. El agradecimiento de Machado apunta a fortalecer la percepción de que la solidaridad regional es parte de la lucha por la democracia.

La respuesta de María Corina Machado al canciller Hugo de Zela consolida un vínculo político entre Perú y la oposición venezolana. Más allá del gesto protocolar, el mensaje proyecta confianza en una transición democrática y reconoce el papel del Perú como aliado estratégico en la crisis regional.