Capturan a delincuente alias 'Yamguito' con requisitoria vigente en Iquitos

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un delincuente conocido en el mundo del crimen como alias 'Yamguito' fue detenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser identificado en un operativo de control en Iquitos.

El sujeto contaba con un requisitoria judicial vigente que propició su detención a manos de las autoridades policiales del país.

Capturan a alias 'Yamguito'

Un operativo de control e identificación dio como resultado la captura de un criminal buscado por la justicia peruana. Así, efectivos de la PNP dieron con la captura de alias 'Yamguito'.

La intervención se realizó durante horas de la madrugada de este 6 de febrero entre las calles Corneo Portugal con la calle Santa Rosa, en el barrio de Belén, Iquitos.

Al verificar la identidad del sujeto se determinó que contaba con una requisitoria judicial en vigencia por el delito de receptación y que era solicitado por el Juzgado Penal de Maynas.

El sujeto fue identificado como Logan Kenneth Escalante Pezo conocido como 'Yamguito'. Tras ser identificado fue trasladado hacia la dependencia policial de Belén.

Posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente conforme a ley. La captura se da en el marco de operativos policiales en diversos puntos.

Capturan a 'Loco Vato'

La captura de 'Yamguito' se da a pocos días de dar con 'Loco Vato', presunto cabecilla de la red criminal 'Los Vatos de la Selva', banda dedicada al tráfico ilícito de drogas en Iquitos.

La intervención se dio el pasado 4 de febrero tras un seguimiento policial que identificó los movimientos del presunto cabecilla de la banda.

Así, se realizó el allanamiento a una vivienda ubicada en la calle Misti 257 en el distrito de Iquitos como resultado del trabajo de inteligencia de la Unidad de Servicios Especiales.

En el lugar fue detenido José Luis Saavedra Pinedo (56), jefe de la red criminal, natural de Lamas, región San Martín. En el lugar se decomisaron más de 5 kilogramos de droga encontrados en seis bolsas de plástico.

La investigación policial determinará a los miembros de la banda criminal tras la caída del cabecilla de la banda. El sujeto permanece bajo disposición policial de acuerdo a los procedimientos correspondientes a ley.