País Para Todos abandona uso de franja electoral y separa a responsables, tras pedido de Carlos Álvarez

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El partido político País Para Todos desiste del uso del financiamiento de la franja electoral y separa de sus cargos a los responsables de la distribución de estos fondos. La medida responde a la solicitud del candidato presidencial, Carlos Álvarez, quien aún no ha confirmado ni desistido de su postulación.

País Para Todos emite comunicado

A la espera de la continuidad del candidato presidencial, Carlos Álvarez, en la carrera política, el partido País Para Todos emitió un comunicado durante la noche del viernes 6 de febrero para informar sobre los últimos movimientos políticos a la interna de la agrupación.

Así, anuncian que "no ha existido ningún beneficio indebido ni acto de corrupción" ante las denuncias por presuntos direccionamientos al partido.

Minutos antes, ONPE ha informado que son las propias agrupaciones las que determinan los medios donde se difunden las campañas. Sin embargo, País Para Todos considera que "el dinero de todos los peruanos no debe ser utilizado para financiar a partidos políticos", motivo por el cual desisten de su uso.

"Dado que País Para Todos no tiene compromisos con grupos económicos ni operadores mediáticos comunicamos nuestra decisión de desistir del uso de la franja electoral", se precisa.

Comunicado de País Para Todos

En el comunicado invitan a que otras organizaciones políticas "que han recibido millones de soles en franja electoral" se pronuncien sobre el tema y abandonen este tipo de financiamiento público.

Separan a responsables de franja

La agrupación anunció que separará a las personas responsables de dirigir la franja electoral, sin embargo, precisan que ha quedado "absolutamente claro y de forma categórica" que no se trata de un desviación ilegal.

Por el contrario, precisan que responde a la "inexperiencia en la distribución estratégica" de este financiamiento por parte de los responsables de este proceso. Alegan a que forma parte de lo propio de un partido nuevo que no cuenta con los especialistas ni la capacidad adquisitiva de otros partidos.

Tales personas responden al nombre de William Amílcar Meza Valencia, personero legal; Marco Delgado Azabache, representante del partido ante la ONPE; y Juan Vayes Figueroa, miembro del Tribunal Electoral.

El partido saluda la decisión del fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, de iniciar un proceso de investigación por el caso relacionado a la franja electoral y precisan que se encuentran dispuestos a responder consultas respecto al tema.