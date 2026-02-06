Juan Sheput a favor de la franja electoral: "Hay partidos que lo ven como un negocio"

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato a senador nacional por País Para Todos, Juan Sheput, se pronunció sobre la polémica generada en torno a la franja electoral y los cuestionamientos por el uso de fondos públicos en medios de comunicación vinculados a ciertos candidatos. En diálogo con Exitosa, afirmó que está a favor de la franja, pero advirtió que algunos partidos la ven "como un negocio".

"Yo sí creo que la franja electoral es buena. No creo que podemos volver a los tiempos en los cuales se les tenía que decir a los medios de comunicación poner la franja gratuita. ¿Qué hacían los medios? Cuidando su rating, la ponían a la una de la mañana", señaló.

La posición de su partido

Sheput se refirió también al comunicado de País Para Todos, que decidió retirar la franja electoral tras el pedido de su candidato presidencial, Carlos Álvarez. Sobre ello, señaló que considera coherente la decisión a partir de dicho reclamo.

"Yo lo veo coherente en relación al pedido del candidato. Hoy señaló en la mañana que quiere ver responsables y que el tema de la franja no va. Yo veo coherencia desde el momento en que hacen lo que el candidato, en su justo derecho, reclama", explicó.

Sin embargo, el excongresista agregó que, aunque respeta la decisión del partido como invitado, lo que ocurra en el próximo Congreso será distinto.

"Si los peruanos quieren, yo estaré en ese Congreso, y yo tengo ideas completamente distintas. Soy de los que piensa que es desde el interior donde se tiene que discutir".

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el candidato a senador nacional por País para Todos, Juan Sheput, apuntó contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y su labor de fiscalización. Esto por multas "abusivas" aplicadas o la investigación a... pic.twitter.com/FE5NRHGYl7 — Exitosa Noticias (@exitosape) February 7, 2026

Críticas al mal uso

Sheput fue enfático al señalar que "hay partidos que ven la franja como un negocio" y que "por culpa de algunos sinvergüenzas" se da un escenario donde se medios de comunicación que cumplen correctamente y de manera transparente el uso de este recurso, pueden verse perjudicados ante una eventual propuesta de prohibir de plano la franja electoral.

Añadió que lo que debe investigarse de fondo son los partidos que destinan todo o casi todo su presupuesto de franja electoral a medios pequeños bajo tratos poco transparentes.

"Se generan escandaletes que al final terminan haciéndonos daño", puntualizó, en referencia a los cuestionamientos que han surgido tras conocerse que ciertos candidatos invirtieron grandes sumas en medios vinculados a ellos, como el caso de Nativa.

Las declaraciones de Juan Sheput reflejan la tensión interna en País Para Todos y el debate nacional sobre la franja electoral. Mientras defiende el mecanismo como herramienta válida para garantizar difusión, advierte que su uso irregular está dañando la credibilidad del sistema y generando escándalos que afectan tanto a partidos como a medios legítimos.