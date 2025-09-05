Caso Martín Vizcarra: Prisión preventiva fue "mal utilizada" por parte de la Fiscalía, cuestiona Benji Espinoza

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El abogado penalista Benji Espinoza se pronunció sobre el proceso penal seguido contra Martín Vizcarra, quien fue excarcelado por orden del Poder Judicial (PJ). Según precisó, la solicitud de prisión preventiva impuesta contra el expresidente fue "mal utilizada" por parte de la Fiscalía de la Nación.

Acusan "malas estrategias" por parte de la Fiscalía

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el letrado cuestionó que la Fiscalía elabore de "mala manera" el pedido de prisión preventiva en muchos casos, como en el del exmandatario Vizcarra Cornejo. Según indicó, existió una "mala estrategia", ante su proceso por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

"La prisión preventiva en el Perú ha sido mal utilizada, mal ejecutada, mal aplicada y además, dentro de una mala estrategia de la Fiscalía, espero que con lo que viene pasando esto cambie y de verdad se use la prisión preventiva para casos absolutamente excepcionales y extraordinarios", dijo a Canal N.

De tal modo, Espinoza espera que ocurra un cambio respecto a la actuación del Ministerio Público con relación a los pedidos de prisión preventiva. Según indicó, esta medida solo se debe usar en casos excepcionales y extraordinarios, con la finalidad de que cumplan su verdadera función en el marco de diversos casos penales.

En #CuentasClaras, el abogado penalista Benji Espinoza sostuvo que la prisión preventiva fue "mal utilizada" por parte de la Fiscalía en casos excepcionales como el del expresidente Martín Vizcarra: "En 3 meses podría cerrarse el juicio" ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/P4Ew7NwgYq — Canal N (@canalN_) September 5, 2025

Respecto al proceso penal en donde se investiga al expresidente Martín Vizcarra por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado, el abogado penalista consideró que el juicio oral contra Vizcarra concluiría en 3 meses. "Ya agotaron la prueba más difícil que es la declaración a viva voz de los testigos y los peritos", aclaró.

Martín Vizcarra fue liberado tras fallo del Poder Judicial

Cabe mencionar que, luego del fallo del Poder Judicial que ordenó su excarcelación inmediata, el último jueves 4 de septiembre, Martín Vizcarra fue finalmente liberado por lo que dejó el penal de Barbadillo donde venía cumpliendo los 5 meses de prisión preventiva que le dictaron en el marco de los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

"La medida de prisión preventiva en mi contra ha sido absolutamente ilegal, no se ha cumplido ninguno de los factores que podrían haberme llevado a una prisión preventiva", expresó el exmandatario a su salida de Barbadillo.

De esta manera, el abogado penalista Benji Espinoza se refirió al proceso penal seguido contra Martín Vizcarra, quien fue excarcelado por orden del Poder Judicial (PJ), luego de permanecer 22 días con prisión preventiva.