Martín Vizcarra: Su hermano Mario no lo reemplazará en comicios de 2026, asegura Perú Primero

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la vocera de Perú Primero, Eunice Dextre, aclaró que Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, no será candidato presidencial en las elecciones de 2026.

La representante del partido precisó que su papel está vinculado al ámbito dirigencial y de vocería, mas no al liderazgo de la candidatura.

Dextre destacó que Mario Vizcarra es miembro de la Comisión Política del partido y vocero oficial, cumpliendo un rol clave en la comunicación y defensa de la organización en un contexto complejo.

Según explicó, "está cumpliendo una gran labor y más aún en estos últimos días que hemos tenido estas dificultades, porque nuestro líder ha estado injustamente con prisión preventiva".

La vocera remarcó que su desempeño ha sido fundamental para sostener al partido en medio de la coyuntura judicial que atraviesa Martín Vizcarra.

"El señor Mario ha hecho un papel muy importante y va a seguir trabajando con nosotros, porque él es dirigente y afiliado del partido político Perú Primero", aseguró.

Martín Vizcarra, único líder y precandidato

En relación al panorama electoral, Dextre subrayó que el único líder y precandidato presidencial de Perú Primero es Martín Vizcarra Cornejo.

La vocera insistió en que no existe un escenario en el que Mario Vizcarra asuma esa posición. "El único líder y precandidato en estos momentos que tiene Perú Primero es el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo", afirmó.

Ante la inhabilitación que pesa sobre el exmandatario, la organización política ha optado por acudir a instancias internacionales en busca de un pronunciamiento favorable.

Dextre explicó que el partido está "recorriendo las instancias internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se reconozca su derecho a ciudadanía, de votar, de elegir y ser elegido".

Confiada en que la justicia internacional respalde la posición del partido, expresó que existe la "convicción y esperanza en que la legalidad internacional le va a dar la razón y va a poder muy pronto estar habilitado para poder ser candidato con nosotros".

Expectativas frente a las elecciones primarias

La vocera recordó que las elecciones primarias están previstas para noviembre de 2026, lo que otorga un margen de tiempo al partido para esperar la resolución de la Corte Interamericana.

"Todavía tenemos tiempo para poder tener esa respuesta", señaló, al reafirmar que la estrategia del partido sigue centrada en la figura del expresidente.

Finalmente, Eunice Dextre recalcó que Perú Primero se mantiene unido en torno al liderazgo de Martín Vizcarra, pese a las dificultades legales que enfrenta.

"Nosotros todos estamos con mucho compromiso para sacar adelante el partido y también en el liderazgo del ingeniero Martín Vizcarra", enfatizó.

De esta manera, la vocera de Perú Primero descartó cualquier especulación sobre la eventual candidatura de Mario Vizcarra, hermano de Martín Vizcarra, precisando que su rol continuará siendo el de vocero y dirigente dentro de la organización política, sin aspiraciones presidenciales para los comicios del 2026.