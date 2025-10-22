Estado de emergencia: Realizan operativos en diferentes puntos de la capital

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Como parte de las primeras horas del estado de emergencia decretado en Lima y Callao como medida para luchar contra la criminalidad, los altos mandos de la Policía Nacional lideraron operativos en diferentes zonas de nuestra capital.

Realizan capturas e incautaciones

Como parte de esta declaratoria por 30 días, se capturaron a tres personas, un presunto extorsionador y dos acusados de ser micro comercializadores de droga.

Al rededor de la 1:00 a. m. se detuvo a este sujeto acusado del delito de extorsión, cuando se encontraba rondando por el mercado Huamantanga, en Puente Piedra. Aparentemente, se encontraba esperando la llegada de una comerciante a la que le estaría exigiendo el pago diarios de 20 soles.

Noticia en desarrollo...