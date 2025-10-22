RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Policial

Estado de emergencia: Realizan operativos en diferentes puntos de la capital

El jefe de la Región Policial Lima y el Comandante General de la PNP vienen formando parte de operativos en diferentes zonas de la capital durante las primeras horas del estado de emergencia.

Operativos en estado de emergencia
Operativos en estado de emergencia (Composición Exitosa)

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 22/10/2025

Como parte de las primeras horas del estado de emergencia decretado en Lima y Callao como medida para luchar contra la criminalidad, los altos mandos de la Policía Nacional lideraron operativos en diferentes zonas de nuestra capital. 

Realizan capturas e incautaciones

Como parte de esta declaratoria por 30 días, se capturaron a tres personas, un presunto extorsionador y dos acusados de ser micro comercializadores de droga.

Al rededor de la 1:00 a. m. se detuvo a este sujeto acusado del delito de extorsión, cuando se encontraba rondando por el mercado Huamantanga, en Puente Piedra. Aparentemente, se encontraba esperando la llegada de una comerciante a la que le estaría exigiendo el pago diarios de 20 soles. 

Noticia en desarrollo...

