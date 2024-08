Caso 'Mochasueldos': Abrirán de oficio investigación contra congresista José Arriola

El presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, dijo que abrirán de oficio una nueva investigación contra el congresista de Podemos Perú, José Arriola, tras nuevos testimonios en caso 'Mochasueldos'.

Pese a que el implicado en la denuncia dijo que no se le podía volver a investigar por los mismo hechos, el titular de la agrupación parlamentaria sostuvo que sí es viable ante nuevos elementos de convicción que determinarán responsabilidad.

Diego Bazán recordó que en la anterior pesquisa no se pudo aplicar la máxima sanción porque los trabajadores del despacho no quisieron declarar por "miedo" a las represalias.

Sin embargo, rememoró que a pesar que en la pasada indagación los empleados del despacho del parlamentario dijeron que fueron aportes voluntarios, el testimonio de la extrabajadora de Arriola ante el Ministerio Público contradice la versión y eso permitirán que se le aplique el máximo castigo en el Congreso.

Asimismo, dijo que la comisión recortó los plazos para el desarrollo de la pesquisa, recordando que antes duraba hasta siete meses.

El líder del partido Podemos y congresista, José Luna, se pronunció al respecto y aseguró que no defenderán al acusado de recortar el 10% de los sueldos y 15% de los bonos, por lo que el legislador debe afrontar su situación porque "no van a asumir por responsabilidades ajenas".

A ello subrayó que José Arriola proviene del partido de Acción Popular, precisando que ni uno de la bancada de Podemos tuvo problemas.

"Lo que el congresista haya hecho o no haya hecho, él tendrá que defenderse, Podemos no tiene nada que ver con la bancada, como la bancada es una reunión de congresistas (...) Yo. Ninguno de Podemos no ha tenido problemas", aseveró.