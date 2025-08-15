Susel Paredes: "No queremos palabras, queremos hechos. Las fronteras están abandonadas"

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de la república, Susel Paredes, criticó el mensaje presidencial de la mandataria Dina Boluarte al momento de dirigirse a la población del distrito de Santa Rosa.

"No queremos palabras, queremos hechos"

Durante la entrevista en 'Informamos y Opinamos', la política de la bancada de Cambio Democrático- Juntos por el Perú, calificó el mensaje dado por la presidenta Dina Boluarte, tras su llegada al distrito de Santa Rosa, como "una hipocresía y un show populista".

La congresista continuó dando su punto de vista al comentar que la presidenta no estuvo en el Perú cuando las declaraciones de Gustavo Petro iniciaron y criticó que Boluarte no haya acudido rápidamente a Loreto; "fue tarde, Vizcarra llegó antes que ella".

"Antes de ir a a dar discursos, que arreglen el colegio que le pongan agua y saneamiento al distrito que le pongan un buen centro de salud un hospital no es posible que los peruanos tengan que ir al colegio a Brasil al hospital a Colombia. ¿Qué es eso?, sentenció Paredes.

Susel Paredes comentó una grave realidad sobre las fronteras del territorio peruano e indicó que más que ir a dar discursos el gobierno debería cuidarse las fronteras. Hoy durante, durante la visita de Dina Boluarte, se afirmó que el distrito de Santa Rosa no había recibido a un mandatario presidencial desde hace seis años.

"No queremos palabras. Queremos hechos y esa población está descuidada porque nuestras fronteras están descuidadas", aseveró.

Presidenta Dina Boluarte llegó al distrito de Santa Rosa

La mañana del viernes 15 de agosto, la presidenta Dina Boluarte llegó hacia al departamento de Loreto para izar la bandera peruana y brindar una ceremonia en medio de la tensión política impulsada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

La presidenta de la República llegó a bordo de un helicóptero del Ejército del Perú y, en el distrito de Santa Rosa, se encontró junto a los ministros de Educación, Morgan Quero; el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes; el ministro de Transportes, César Sandoval; el premier Eduardo Arana; y, el reciente elegido presidente del congreso, José Jerí, entre otros mandatarios.

