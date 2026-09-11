Keiko Fujimori calificó al ministro del Interior, César Astudillo, como "un héroe nacional" y anunció que se sacarán a los malos elementos de la PNP

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, abordó uno de los principales problemas que enfrenta la seguridad ciudadana: la corrupción y falta de eficiencia dentro de la Policía Nacional del Perú.

En entrevista exclusiva con Exitosa, la mandataria respaldó la designación del ministro del Interior, César Astudillo, y aseguró que su gestión buscará identificar a los efectivos vinculados con organizaciones criminales para retirarlos de la institución.

Keiko Fujimori respalda a César Astudillo

Fujimori sostuvo que el combate contra la delincuencia requiere recuperar la confianza de la ciudadanía y realizar cambios profundos dentro de la PNP. En ese sentido, destacó el perfil del titular del Interior y su experiencia en la lucha contra el terrorismo.

"Y por eso hemos convocado al ministro Astudillo, que es un hombre que es héroe nacional, que ha combatido el terrorismo, que sabe lo que es perder a un hermano en la guerra, que inspira a los hombres en uniforme", afirmó la presidenta durante la entrevista.

La mandataria también marcó distancia de la idea de que toda la Policía esté involucrada en actos irregulares. Según explicó, su intención es identificar a los malos elementos y retirarlos de la institución.

"Yo no quiero generalizar tanto que es un cáncer, no. Yo creo que son tumores que estamos, y vamos a identificarlos, y a eso los vamos a sacar ", declaró.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En entrevista exclusiva con Exitosa, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, resaltó al ministro del Interior, César Astudillo, catalogándolo como "héroe nacional". Además, de anunciar que se sacarán a los malos elementos de la Policía Nacional.



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Fujimori señaló que para esta tarea se recurrirá a información proveniente de organismos internacionales de seguridad, con el objetivo de detectar a los agentes involucrados en actividades ilícitas.

Reingeniería policial y expulsión de indocumentados

La presidenta también sostuvo que el problema no se limita a la corrupción, sino que existe una necesidad de reorganizar las funciones que actualmente cumplen los efectivos policiales. La propuesta contempla una reingeniería de la institución para fortalecer su capacidad operativa frente al crimen.

"Y lo último tiene que ver también con una política de expulsión de migrantes indocumentados. Y para eso también se necesitan facultades para poder ampliar este periodo en el momento que están detenidos y eso también se ha hablado con Marco Rubio, el secretario de Estado, para luego expulsarlos y que regresen a Venezuela, entonces hay toda una política integral , todo lo que podamos avanzar sin facultades lo estamos haciendo, pero el resto de herramientas adicionales las necesitamos a través del congreso", indicó.

La presidenta planteó así una intervención integral sobre la seguridad, con énfasis en depurar la PNP, mejorar su eficiencia y sumar herramientas para enfrentar al crimen organizado y la situación migratoria.