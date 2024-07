Comandante de la PNP advierte a congresista Balcázar por comunicación con Cerrón: "Está cometiendo un ilícito"

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, señaló algunos puntos sobre la búsqueda del prófugo exsecretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Sobre ello, remarcó que personas como el congresista José María Balcázar estarían incurriendo en un delito al ocultar información sobre su paradero.

En declaraciones para la prensa, el alto mando policial señaló que se llevan a cabo operaciones con apoyo tecnológico para dar con el paradero del líder izquierdista. Del mismo modo, enfatizó en las fuentes humanas que son de gran ayuda para dar con su paradero. Ante ello, indicó que el líder político se mantiene en el Perú y que siguen tras sus pasos.

Del mismo modo, enfatizó que si es que lo dicho por el congresista José María Balcázar es cierto y mantiene conversaciones constantes con el prófugo Vladimir Cerrón, este estaría incurriendo en un delito.

"Él está cometiendo un ilícito al ocultar información a la justicia, entonces yo no creo que haya tenido la ligereza de dar esas expresiones", apuntó el comandante general.

Indicó que la operación en la que estuvieron más cerca de capturar a Vladimir Cerrón fue la que se dio durante la intervención que tuvo lugar en Huancayo. Producto de esa operación, resultó capturado el exsecretario de prensa de Perú Libre, José Bendezú Gutarra.

Sobre el gran número de publicaciones y actividad en redes sociales de parte de Cerrón, indicó que se trabaja con alta tecnología para ubicarlo. Sin embargo, la retransmisión de señales hace se vuelva indetectable.

Vale resaltar que el congresista José Balcázar indicó que, pese a que es buscado por la Policía, el perulibrista, quien lleva casi un año prófugo, puede comunicarse con normalidad. Finalmente, dijo "dejar a la imaginación periodística" las razones por las que continúa en libertad.

"Somos muy amigos. Él reconoce mi capacidad. (...) Si yo marco a Cerrón en este momento, Cerrón me contesta. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que ellos tienen también el número original del señor Cerrón. (...) Siempre me llama, no hay ningún problema de comunicarse (...) Ellos también tienen el número original del señor Cerrón (...) Lo dejo a la imaginación periodística, que es muy buena", expresó.