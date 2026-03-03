Comisión Permanente decidirá si continúa investigación contra Dina Boluarte o archiva denuncia contra Tomás Gálvez

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco del inicio de la segunda legislatura ordinaria del Período Anual de Sesiones 2025-2026, la Comisión Permanente del Congreso volverá a sesionar este miércoles 4 de marzo desde las 9:00 a. m. en la Sala Grau del Palacio Legislativo.

De acuerdo con su agenda documentada, han sido puestas a debate nueve informes de calificación de denuncias constitucionales propuestas como improcedentes, un informe de denuncia procedente y dos informes finales que proponen el archivo de las mismas.

Denuncia contra Dina Boluarte

El grupo de trabajo parlamentario que preside Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) abordará los informes finales respecto a las denuncias constitucionales N.º 533, 589 y 598 que sustentará la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y que tiene como investigada a la expresidenta Dina Boluarte Zegarra.

De acuerdo con el informe, se imputa en el extremo a la exjefa de Estado por la presunta comisión de los delitos de omisión de funciones y, alternativamente, abandono del cargo, tipificados en los artículos 377 y 380 del Código Penal.

Como parte del proceso parlamentario, la Comisión Permanente consultará otorgar un plazo no mayor de 15 días hábiles para que la SAC realice la investigación pertinente y presente su informe final.

Proponen archivar denuncias contra Tomás Gálvez Villegas

La Comisión abordará el informe que recomienda el archivo de la Denuncia Constitucional N.º 387 que fuera presentada por la exfiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas contra Tomás Aladino Gálvez Villegas, en su actuación como fiscal supremo titular del Ministerio Público, por ser presunto autor de la comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.

El documento concluye que no se han acreditado medios de convicción suficientes que sustenten la comisión de dichos delitos, por lo que propone declarar infundada la denuncia, por lo tanto, pasarla al archivo.

Asimismo, el otro tema en cuestión es el texto que propone archivar la Denuncia Constitucional 29 (antes 332) interpuesta por el ciudadano Rafael Abel Espinoza Calderón contra los exjueces supremos Ana María Aranda Rodríguez y Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

La Comisión Permanente debatirá los temas en referencia, a exactamente dos semanas de que la primera ministra Denisse Miralles se presente ante el Pleno del Congreso para que solicite el voto de confianza, dicha sesión está programada a celebrarse el próximo miércoles 18 de marzo, todavía sin horario definido.