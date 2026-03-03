Congreso: Convocan para hoy al Consejo Directivo y Junta de Portavoces en el inicio de la segunda legislatura ordinaria

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco del inicio de la segunda legislatura ordinaria del Período Anual de Sesiones 2025-2026, el presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, convocó para hoy, martes 3 de marzo, al Consejo Directivo y a la Junta de Portavoces, a fin de definir los puntos de agenda los próximos plenos.

De acuerdo con la citación cursada por el oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno Flórez, las reuniones están previstas para las 3:00 p. m. y 4:00 p. m., respectivamente, en la Sala Grau del Palacio Legislativo.

Funciones a realizar

Es importante mencionar que, según el artículo 49 del Reglamento del Congreso, la segunda legislatura comenzó el domingo 1 de marzo y tendrá vigencia hasta el próximo 15 de junio. Como parte del inicio del último tramo del quinquenio legislativo, ayer, lunes 2 de marzo, entraron en funciones las comisiones de: Ciencia, Innovación y Tecnología; Fiscalización y Contraloría; Transportes y Comunicaciones; Defensa Nacional; así como Cultura y Patrimonio Cultural.

¡Comenzó la segunda legislatura! 📢🇵🇪 Se reanudan las sesiones de las comisiones ordinarias y del Pleno del Congreso para continuar con la labor de legislar, representar y fiscalizar en favor del país. 🤝 pic.twitter.com/02n74DnpBc — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) March 2, 2026

Con referente a la agenda de este martes, entre las funciones del Consejo Directivo está la de "aprobar la agenda de cada sesión del Pleno, definiendo los proyectos de ley que se tratarán en la orden del día , poniéndolas a conocimiento de los congresistas, 24 horas antes del inicio de la sesión plenaria.

Además, precisa que entre las funciones de la Junta de Portavoces está la de "ampliar la agenda de la sesión y la determinación de prioridades en el debate, todo ello con el voto aprobatorio de la mayoría del número legal de los miembros del Congreso, allí representados".

Sesión de investidura será el 18 de marzo

Tras una reunión sostenida este lunes 2 de marzo entre el presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), y Denisse Miralles, finalmente quedó confirmada la fecha de la presentación de la Política General del Estado, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de marzo.

"El Gobierno reafirma su firme voluntad de diálogo y coordinación con el Congreso de la República. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que el próximo 18 de marzo se realizará la presentación del Gabinete Ministerial ante el Parlamento, en el marco del proceso constitucional para la solicitud del voto de confianza", señaló la PCM en sus redes sociales.

Según el artículo 82 del Reglamento del Congreso, el Ejecutivo logrará el voto de confianza con el respaldo del 50 % más uno de congresistas asistentes al Pleno del Parlamento. No obstante, de no recibir el voto de investidura, el Gabinete Ministerial entra nuevamente en "crisis", obligando al presidente Balcázar a nombrar uno nuevo.

La última etapa de trabajo del Congreso empieza a definirse desde este martes 3 de marzo, teniendo en agenda el voto de confianza del gabinete Miralles a pocos días de las elecciones 2026.