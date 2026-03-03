¿Fuiste elegido miembro de mesa? Desde HOY ya puedes descargar tu credencial: AQUÍ LINK y pasos a seguir

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

¡Atención, miembros de mesa! La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que desde hoy, martes 3 de marzo, ya pueden descargar sus credenciales, a poco más de un mes de llevarse a cabo las elecciones generales 2026.

A través de sus plataformas oficiales, el órgano electoral que preside Piero Corvetto, dio a conocer los pasos para obtener de forma gratuita el importante documento, Los detalles, en la siguiente nota.

¿Cómo descargar la credencial?

De acuerdo con lo informado por la ONPE, el primer paso para obtener la credencial es ingresar a la siguiente página web: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio. Una vez al interior de la plataforma deberás colocar el número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI) para saber si fuiste elegido miembro de mesa.

De ser miembro de mesa para los comicios del 12 de abril, te aparecerá la opción "Descarga tu credencial", donde solo tendrás que escribir el código de verificación que se encuentra en tu documento de identidad (dígito ubicado al costado del número de DNI) y tu fecha de nacimiento.

Si bien es cierto que la descarga es inmediata, también puedes hacer lo propio de manera presencial en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) correspondientes a tu jurisdicción, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

Si tienes dudas sobre a cuál ODPE asistir, pueden llamar al (01) 417-0630, opción 1. Toma en cuenta que, debes llevar tu DNI para que el encargado confirme tu identidad, antes de proceder a entregarte tu credencial.

No te olvides de tu capacitación virtual

Desde el pasado 26 de febrero, la ONPE inició la capacitación virtual para los miembros de mesa titulares y suplentes designados para las elecciones generales 2026. Esta modalidad permitirá una preparación flexible para los ciudadanos elegidos a participar en la jornada democrática.

En ese sentido, los miembros de mesa y personeros, por ejemplo, conocerán detalles referidos a las dos modalidades de elaboración de actas: la convencional y la que usa la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), sistema utilizado para optimizar el procesamiento de resultados. Para poder acceder a la plataforma, solo debes seguir estos pasos:

Solo ingresa al siguiente LINK de ONPEduca. Haz clic en CAPACÍTATE AQUÍ. Ingresa tu número de DNI y tu fecha de nacimiento y clic en ingresar. Selecciona la opción que te corresponda: miembro de mesa, personero o elector. Finalmente, escucha cada uno de los cursos que habilitó la ONPE para cumplir efectivamente tu labor en las elecciones. También les recuerda que la plataforma estará habilitada hasta las 11:59 p.m.

Finalmente, vale mencionar que, si no puedes acceder a la capacitación virtual, puedes asistir a la presencial que se llevarán a cabo los días domingo 29 de marzo y 5 de abril.